Trabajadores protestaron en Zárate por la pérdida de empleos...

Cientos de trabajadores de la zona norte bonaerense protestaron en Zárate contra los despidos que se vienen registrando en el sector privado y la finalización de contratos en la Central Nuclear Atucha.

Los trabajadores, mayoritariamente del sector de la construcción y afiliados al gremio UOCRA, marcharon por la ciudad y luego se concentraron en la rotonda de acceso a Zárate, por la avenida Lavalle.



Con banderas de la Unión Obrera de la Construcción y quema de gomas en la rotonda, los manifestantes protestaron contra unos 600 despidos en la Central Nuclear Atucha y la Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM).



La marcha surgió de una asamblea realizada por unos 1.500 trabajadores, en medio de un fuerte malestar porque el Ministerio de Trabajo bonaerense no dictó la conciliación obligatoria que habían reclamado el viernes.



Unos 637 contratos de trabajadores de la construcción y mantenimiento cesaron el viernes pasado en el complejo nuclear y ahora los operarios piden negociar la reincorporación con el presidente de la empresa Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA), Omar Semmoloni.



Fuentes sindicales dijeron a NA que los contratos que no tendrán continuidad corresponden a unos 500 trabajadores de la construcción y unos 137 de mantenimientos, afiliados estos últimos a la Unión Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina (Uecara).



Referentes de la Uocra y de Uecara habían mantenido reuniones las semanas anteriores con el subsecretario nacional de Energía Nuclear, Julián Gadano, pero no hubo acuerdo para la continuidad de los contratos.



Los gremios pedían la continuidad de los contratos hasta tanto se avance con la firma del contrato con China para la construcción de la cuarta central nuclear en Zárate.



El presidente Mauricio Macri acordó en Beijing con el CEO de China National Nuclear Corporation (CNNC), Wang Shoujun, que en enero próximo comenzará la construcción de la central nuclear Atucha III en Zárate, mientras que en Río Negro se levantará la quinta en 2020.



En paralelo, los trabajadores denuncian la pérdida de empleos en todo el tejido industrial de la zona norte de la provincia de Buenos Aires: cerraron empresas Quipro S.A, Atanor, Carboclor, y a fin de año bajará sus persiana la alemana Lanxess.



La pérdida de puestos de empleo en el sector privado ya alcanzó en los últimos meses a unos 1.100 trabajadores de las ciudades de Zárate, Campana, Lima, Baradero y alrededores.