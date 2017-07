03/07/2017 - 18:20 | Política / La justicia rechazó las listas de Ishii y Ottavis: Randazzo no eendría competencia en las Paso Herramientas: Compartir: El juez electoral de La Plata, Juan Manuel Culotta, rechazó hoy las listas presentadas por Mario Ishii y José Ottavis para sumarse a la interna del Frente Justicialista, por lo que el sector que lidera Florencio Randazzo no tendría competencia en las PASO. Culotta impugnó las listas de Libertad y Dignidad, impulsada por el intendente de José C. Paz, y la de Amarte Argentina, que postula a Ottavis como precandidato a diputado nacional en el puesto 13 y lleva al abogado Fernando Burlando como primera figura.



Según trascendió, los apoderados de ambos espacios tienen tiempo hasta las 10:00 de este martes para apelar la decisión de Culotta ante la Cámara Nacional Electoral, máximo tribunal electoral del país, el que dispondrá de 72 horas para resolver.



La semana pasada, la junta electoral del Frente Justicialista había impugnado las listas de Ishii y Ottavis por irregularidades como la falta de avales, ausencia de declaraciones juradas de los precandidatos y de sus plataformas.



De ratificarse este escenario, Randazzo quedará como el único precandidato en carrera dentro del PJ, y por lo tanto saldrá muy bien parado en el reparto oficial de espacios de publicidad en medios audiovisuales que establece la ley 26.571.



Según publicó el diario Clarín, el exministro de Interior y Transporte obtendría 44 minutos diarios en señales de aire, seguido por Cristina Kirchner (Unidad Ciudadana) con 20 minutos, en tanto que Sergio Massa (1País) y Esteban Bullrich (Cambiemos) quedarían más rezagados en la distribución.



La mitad de los minutos a disposición para la difusión de spots se reparten de manera igualitaria entre todas las ofertas electorales, mientras que la otra mitad se otorga en función de los resultados en las últimas elecciones a senadores nacionales, en 2011.



Aprovechando que Cristina Kirchner decidió descartar el sello del PJ, Randazzo usufructuará la totalidad de los minutos que le corresponden al histórico partido, mientras que la expresidenta tendrá que conformarse con su porción igualitaria sumado a los minutos que le aportan minutos partidos como Nuevo Encuentro, el Partido de la Victoria, el Frente Grande y Compromiso Federal.