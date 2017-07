UB40 regresan en octubre a la Argentina

UB40, la ya mítica banda de pop y reggae británica regresa a la Argentina, con tres miembros originales Ali Campbell, Astro y Mickey Virtue, para presentarse el viernes 6 de octubre desde las 21.30 en el estadio Luna Park.

El grupo se formó en la ciudad inglesa Birmingham, a mediados de 1978, y sus ocho integrantes eran amigos desde la infancia, con la particularidad que provenían de diferentes razas y procedían de la clase obrera.



Todos sus integrantes se encontraban sin trabajo y así adoptaron el nombre para la banda, a través de una tarjeta de desempleo del Reino Unido conocida como formulario UB-40, que ilustra la portada de su primer álbum.



A lo largo de 37 años de trayectoria y junto a sus tours por el mundo grabaron reconocidos discos como "Dance with the Devil", "Promises and Lies", "Guns in the ghetto", "Cover up", "Presents the fathers of reggae", "Dub sessions" y "Twentyforuseven".



Durante sus conciertos interpretan clásicos de su discografía, como “Red red wine", "Kingston Town", "Cherry oh baby", "Rat in my kitchen", "I got you babe" y "Breakfast in bed", entre otros.



En 1983 y con el lanzamiento de su propia versión del famoso tema “Red Red Wine” de Neil Diamond, (incluido en el álbum de cover "Labour of Love") obtuvieron su primer éxito y posterior salto a la fama.