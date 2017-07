El Municipio de Tigre difundió las Imágenes del embarco de Georgina Díaz y su hijo hacia el Delta

El material aportado por las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones Tigre fueron fundamentales en el caso de la mujer que fue hallada sin vida el pasado domingo, y por el que se detuvo a su padrastro José Luis Núñez. Todavía se investiga el paradero de su hijo Thiago. ver video

Las imágenes obtenidas por el sistema de monitoreo del Centro de Operaciones Tigre (COT) fueron determinantes en el caso de Georgina Díaz, cuyo cuerpo fue encontrado ayer domingo, en la intersección del Paraná de las Palmas y el arroyo La Horca. La víctima había desaparecido hacia dos semanas junto a su hijo Thiago, quien todavía no ha sido encontrado.



Luego de una búsqueda exhaustiva, personal del COT aportó a la justicia la grabación de Georgina embarcándose en la estación fluvial. Por el caso, personal policial y efectivos de la SUBDDI Tigre detuvieron a José Luis Núñez, padrastro y presunto asesino de Georgina.



José Luis Núñez confesó el crimen de Georgina y no aportó datos de Thiago. El mismo, estuvo detenido durante 18 años por Homicidio y causas por tenencias de armas, siendo parte de uno de los doce apóstoles, motín que se llevó a cabo en Penal de Sierra Chica en 1996.



Georgina Díaz y su hijo desaparecieron el pasado 19 de junio, a las 9 de la mañana, cuando salieron de su casa de Rincón de Milberg. La familia tardó más de 48 en hacer la denuncia y desde un primer momento las versiones sobre cómo estaba vestida y donde fue vista por última vez fueron muy diferentes.



Apenas conocida la denuncia, la policía de Rincón de Milberg, la DDI, Prefectura, junto a la Fiscalía de Género y el equipo de protección Ciudadana y de género e infancia del Municipio de Tigre realizaron un trabajo conjunto para agilizar la búsqueda y brindar contención a la familia.



Finalmente, el dato clave fue aportado por las cámaras de seguridad del Municipio de Tigre. Cabe destacar que no había ningún tipo de denuncias previas por casos de violencia