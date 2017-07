Retoman la búsqueda de Thiago, el hijo de 2 años de la mujer asesinada en el Delta

Los investigadores del crimen de Georgina Díaz, la mujer que fue hallada ayer asesinada en las aguas del Delta del Tigre, tras permanecer 13 días desaparecida, retomaron hoy la búsqueda de un niño de dos años e hijo de la víctima, mientras se espera que el padrastro, quien fue detenido como principal sospechoso, aporte algún dato ante el fiscal de la causa, informaron fuentes judiciales y policiales.

Las fuentes indicaron que, con el objetivo de hallar a Thiago Cristiano Ezequiel Díaz (2), el niño aún desaparecido, detectives de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) de Tigre y perros de Gendarmería realizarán un rastrillaje y un allanamiento en la casa del detenido José Luis Núñez (53), padrastro de la victima, en una de las islas del delta, mientras que personal de Prefectura Naval continuará con la búsqueda por el agua.



El operativo fue ordenado y será coordinado por el fiscal de la causa, Marcelo Fuenzalida, de la Unidad Funcional de Instrucción de Violencia de Género de Tigre, quien además indagará esta tarde a Núñez en la fiscalía con la idea de que pueda aportar algún dato para hallar al niño y sobre el crimen de Díaz.



Núñez, quien ya cuenta con antecedentes por homicidio, quedó aprehendido anoche por el asesinato de Díaz (25) y hoy será indagado por el delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego".



Según testimonios que el fiscal Fuenzalida recolectó en el expediente durante los días de la búsqueda, el niño Thiago podría ser hijo de Núñez producto de una relación no consentida con la víctima quien, a su vez, iba a ver a su padrastro para pedirle dinero.



Los perros adiestrados, aportados por la Dirección de Cinotecnia que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, ya habían detectado en el muelle de la bajada a la isla donde vive el imputado el rastro de Díaz, quien ayer a la mañana fue encontrada asesinada por personal de Prefectura en el río Paraná de las Palmas, a la altura de Tigre, luego de que un hombre en lancha vio un bulto sospechoso en el agua y llamó al 911.



El cadáver estaba amarrado con una soga a unas ramas, cerca de la orilla y a simple vista presentaba un corte en el abdomen y un balazo en la espalda.



Los forenses de la Policía Científica de San Isidro realizaban desde las 10 la autopsia al cadáver de Díaz, por lo que el fiscal también espera esos resultados para saber con precisión la causa y la data de muerte, entre otros datos que podrían serle relevantes.



Díaz vista por última vez poco antes de las 10 del 19 de junio pasado, cuando salió junto a su hijo de su casa situada en Reconquista y Pampa de Rincón de Millberg y nunca regresó.



Dos días después, al no tener noticias de ella, su madre, Mirta Zaldívar, denunció la desaparición ante la policía, que le dio intervención al fiscal Fuenzalida y puso a trabajar en el caso al Gabinete de Búsqueda de Personas de Tigre, a cargo del subcomisario Diego Furlong.



Antes de salir de la casa, la víctima le dijo a uno de sus hermanos que se iba a cobrar una asignación familiar al Banco Nación de Tigre.



Los investigadores pudieron reconstruir con testimonios e imágenes de video que Díaz y su hijo viajaron en colectivo hasta la estación de trenes de Tigre donde abordaron una formación y luego quedaron grabados comprando un boleto de la lancha que los llevó hasta la tercera sección de las Islas del Delta, donde Núñez trabaja como casero.



Cuando declaró como testigo, el padrastro dijo que cerca de las 12.30 del 19 de junio, Georgina y su hijo se presentaron imprevistamente en el lugar a bordo de una lancha colectivo y como él no se encontraba se retiraron a los pocos minutos.



Los peritos determinaron que la última vez que se activó el celular de Georgina fue alrededor de las 13.15, en la zona del arroyo “Andresito”, en la tercera sección de las Islas del Delta.



Los pesquisas también interrogaron y revisaron el domicilio de un hombre de apellido Alves con el que, según una tía de la víctima, Díaz mantenía una relación, pero allí no encontraron nada.