Con sus protagonistas, el “Matador” revivió su retorno a Primera

En el Teatro Martinelli del Municipio de San Fernando, se dieron cita futbolistas, hinchas y dirigentes del Club Atlético Tigre, para la exhibición del documental “El Regreso: Crónica de una Hazaña” al cumplirse 10 años de su ascenso. Fue una noche muy emotiva, en la que estuvo presente el Diputado Nacional Sergio Massa.





Fue una noche “Matadora” plena de emoción, alegría y nostalgia; el Teatro Martinelli estuvo colmado por la gente del Club Atlético Tigre, que con la proyección del documental “El Regreso: Crónica de una Hazaña”, conmemoró el 10° aniversario del retorno del club de Victoria a Primera División. Compartieron la celebración el Diputado Nacional y candidato a Senador por 1País, Sergio Massa; el Diputado Provincial Juan Andreotti, y el Presidente del Concejo Deliberante de San Fernando, y Vicepresidente del Club, Santiago Aparicio; la Secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano de Tigre, Malena Galmarini, dirigentes, concejales, funcionarios y simpatizantes.



Luego de la exhibición del film, el Presidente del CAT, Ezequiel Melaraña, dijo: “Después de tanto tiempo, volvemos a vivirlo; uno no toma dimensión hasta que lo vuelve a ver. Fue muy lindo; no lo disfrutamos tanto cuando pasó. El corolario de esto es que una película cuente la historia del Club, volviendo el tiempo atrás, reviviendo viejas glorias, reencontrándose con jugadores que le dieron tanto a Tigre, añorando las tribunas de aquel momento, la alegría que se respiraba en la cancha, con el desafío de recuperar aquella mística de la etapa con Ricardo (Caruso Lombardi) y con Diego (Cagna), que ojalá podamos lograr. En nombre del club, felicito al director Alexis Szepchik porque la extraordinaria producción de su película revivió un momento histórico para Tigre”.



Y el ex Presidente Rodrigo Molinos manifestó: “Es una emoción enorme, con recuerdos de un momento único, de los más importantes en la historia de Tigre. En aquel momento era Secretario de la institución, lo viví con mucha emoción y tensión a la vez, porque el objetivo de ascender a Primera se consiguió en aquel partido con Chicago, pero lamentablemente fue enlutado por la muerte de Marcelo Cejas, por el que seguimos reclamando justicia. En los pasos previos, el primer semestre con Caruso y luego con Cagna, fueron momentos únicos e inolvidables que no se olvidarán nunca. Y poder proyectar el documental acá en Victoria, donde está nuestra cancha, le da significado especial. Agradezco a los muchachos que participaron en este film, verdaderos héroes del Club Atlético Tigre que hicieron posible esta hazaña de depositarlo en Primera, de donde nunca más nos iremos”.



Alexis Szepchik -creador junto a su hermano Martín del documental “El Regreso: Crónica de una Hazaña”- expresó: “Estoy super feliz. No termino de darme cuenta, es la primera vez que veo la película completa. Es un trabajo que implicó muchísimo esfuerzo, con mi hermano Martín, el cameraman Jorge Gil y yo ocupándonos de absolutamente todo; ver que fue tan bien recibido nos llena de felicidad”.



“Queríamos que el documental empezara a circular y que fuera en un lugar emblemático como el Teatro Martinelli, porque nos interesa representar al barrio y el sentido de pertenencia; Tigre es un equipo que le devolvió a la zona la ilusión de volver a Primera, de tener la cancha llena, y de jugar con los más grandes”, finalizó Szepchik.



Entre los protagonistas de aquellos momentos inolvidables, el jugador Martín “Patito” Galmarini expresó: “Contento y feliz; es una noche linda de reencuentro con amigos, compañeros, en un aniversario importante para el Club. Uno se emociona, pasaron 10 años ya y sigo sintiendo que el ascenso de Tigre nos cambió la vida, viviéndolo con varios compañeros y recordando a quienes no pudieron venir pero siguen en nuestro pensamiento. Alexis y Martín hicieron un gran trabajo”.



Román Martínez, ex jugador de Tigre hoy en Lanús, dijo: “Fue increíble, las sensaciones siguen estando, porque fue mi primer escalón; es imborrable. Con el documental reviví todo lo lindo y lo esforzado del camino para volver a Primera. Por suerte, se pelearon grandes cosas y se mantuvo en la categoría. En Tigre, viví cuatro intensos años”.



Otro jugador, Facundo Diz, agregó: “Es un día divino para la gente de Tigre, que vivió aquel momento con tanta emoción. Alcanzamos el objetivo con esfuerzo, y hoy disfrutamos viendo un compilado que revive anécdotas con amigos con quienes pasamos momentos muy especiales en un Club que nos cambió la vida. Ascender nos motivó, nos hizo crecer, progresar, transgredir y seguir ligados al fútbol; fue un éxito para todos”.



El jugador Martín Morel dijo: “Es un día de emoción para la gente de Tigre y para nosotros que vivimos aquellos momentos lindos y otros no tanto, pero el sacrificio dio sus frutos; pudimos conseguir en 2007 ese ascenso tan disputado y estamos festejando muy emotivamente los 10 años de aquel momento”.



Y Leandro Lázaro finalizó: “Es un día de emoción para la gente de Tigre y para nosotros, los protagonistas; 10 años de la vuelta a Primera pasaron volando y uno lo disfruta mucho más ahora, por un montón de circunstancias. Coincidimos en que el grupo que se formó fue lindo y lo revivimos 10 años después, así que estoy contento por este presente de Tigre. Fue todo perfecto; ni en el mejor sueño podía haberlo imaginado”.