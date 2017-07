Moreno: “estos salvajes dieron en una vez el aumento que nosotros dábamos en un año. Hasta los ganadores se quejan”

El precandidato a diputado nacional por Unidad Porteña Guillermo Moreno cuestionó hoy el incremento en los precios de los combustibles que autorizó el Gobierno, al señalar que la actual administración dio “en una vez el aumento” que el kirchnerismo daba “en un año”, y aseguró que el malestar alcanza “a los ganadores” del actual modelo.

“Estos salvajes no están dejando ni una empresa rentable y si no hay empresas rentables, tampoco sus trabajadores. Son unos descerebrados, unas bestias. Toman una decisión porque la toman. En todo el mundo bajan los combustibles y acá aumentan”, fustigó el ex secretario de Comercio.



En diálogo con radio Splendid, Moreno señaló que el gobierno tiene “un ministro de Energía que era el presidente de Shell (por Juan José Aranguren). Ponen en cada una de las áreas el que te tiene que sacar la plata del bolsillo”.



Desde el primer minuto del domingo, los precios de los combustibles aumentaron entre 6 y 7,2 por ciento en las estaciones de servicio de la Capital Federal y el Conurbano, lo que llevó el litro de la nafta de mayor calidad hasta los 22,47.



“Estos salvajes dieron en una vez el aumento que nosotros dábamos en un año, así que poder se puede, nosotros lo hicimos durante muchísimos años, y por eso el poder adquisitivo del salario y la rentabilidad empresaria era otra”, comparó.



Para el precandidato a diputado, ante esa situación “ahora se están quejando los ganadores, porque no es que se están quejando los perdedores, se están quejando los ganadores, porque si hubo un sector ganador en el 2016, fue el campo, se han cansado de decirlo, y se están quejando hasta ellos”.



Ayer, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Etchevehere, advirtió que la nueva suba del precio de los combustibles, en especial el gasoil, “representa 3.600 millones de pesos de costo adicional para el campo”.



Ante este nuevo reajuste en el valor de los combustibles, Etchevehere comparó que el precio del gasoil “bajó en todos los países que compiten con la Argentina en producción y exportación de alimentos”.



Moreno cuestionó que el Gobierno “en el caso de la energía puso al presidente de Shell. ¿Qué quieren que haga el presidente de Shell, si se la pasó 30 años de su vida aumentando el combustible? Cuando es ministro, aumenta el combustible. Se le quiere encontrar una explicación racional, pero no la hay”, reprochó.