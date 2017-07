02/07/2017 - 22:30 | Zonales / Tigre Pesar por el fallecimiento del ex intendente de Tigre Hiram Gualdoni Herramientas: Compartir: ver más imágenes El intendente de Tigre, Julio Zamora, declaró duelo municipal el día 3 de julio de 2017 por el fallecimiento de Hiram Antonio Gualdoni, ex Intendente del Partido de Tigre. Se dispondrá izar la bandera a media asta en los edificios municipales y lugares públicos por el plazo de 24 horas.

El Arquitecto Gualdoni falleció hoy, y sus restos serán inhumados mañana alrededor de las 10, previo paso por el HCD de Tigre donde se realizará un tributo a su figura.



El intendente de Tigre, Julio Zamora expresó “Además de acompañar a sus familiares en este momento de dolor por la pérdida, es importante destacar su valiosa colaboración como hombre público, con organizaciones civiles y demás instituciones, aportando su sabiduría”,



Cabe recordar que en marzo de 2015, Zamora rindió tributo al ex jefe comunal declarándolo personalidad destacada del municipio por su amplia actividad profesional y política y le entregó una placa conmemorativa para distinguirlo



Desde Acción Comunal de Tigre, se emitió un comunicado que destaca:

Las autoridades de Acción comunal despiden con mucho dolor al ex Intendente y Ciudadano Ilustre de Tigre Hiram Antonio Gualdoni.



Siempre recordaremos con profundo orgullo y respeto su historia política en Tigre y su entrega constante y desinteresada por la comunidad. Q.E.P.D

Matias Casaretto - Presidente Acción Comunal de Tigre

Volver