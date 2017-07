Hallaron asesinada a una joven que había desaparecido hace 13 días en Tigre y buscan a su pequeño hijo

Una joven que hace 13 días había desaparecido en el partido bonaerense de Tigre junto a su hijo de dos años fue encontrada hoy asesinada de un balazo en la espalda en el río Paraná, por lo que los investigadores intensificaron la búsqueda del niño, Por su homicidio quedó aprehendido esta noche su padrastro. informaron fuentes policiales y judiciales.

La víctima fue identificada por justicia como Georgina Soledad Díaz (25), por cuyo homicidio quedó aprehendido esta noche su padrastro José Luis Núñez (53) que, según la Policía, ya estuvo 15 años preso por otro crimen.



Fuentes judiciales informaron que el sospechoso fue acusado del delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego" en perjuicio de Goergina, madre del pequeño Thiago Cristiano Ezequiel Díaz (2), aun desaparecido.



Según los voceros, la joven residía junto a su hijo, su madre y dos hermanos menores en la localidad de Rincón de Millberg, de Tigre, en la zona norte del conurbano.



Su cuerpo fue encontrado esta mañana por personal de Prefectura Naval Argentina (PNA) en el río Paraná de las Palmas, a la altura de Tigre, luego de que un hombre en lancha vio un bulto sospechoso en el agua y llamó al 911.



Las fuentes indicaron que el cadáver estaba amarrado con una soga a unas ramas, cerca de la orilla y a simple vista presentaba un corte en el tronco y un balazo en la espalda.



Tras el hallazgo, el cuerpo fue reconocido por familiares de Georgina, entre ellos su padrastro Núñez, mientras que efectivos de la PNA y policías del Gabinete de Búsqueda de Personas de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) Tigre profundizaron las tareas de búsqueda de Thiago.



Según los informantes, la mujer fue vista por última vez poco antes de las 10 del 19 de junio pasado, cuando salió junto a su hijo de su casa situada en Reconquista y Pampa de Rincón de Millberg y nunca regresó.



Dos días después, al no tener noticias de ella, su madre, Mirta Zaldívar, denunció la desaparición ante la Policía, que le dio intervención al fiscal Marcelo Fuenzalida, de Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Violencia de Género y Delitos Conexos a La Trata de Personas de Tigre.



Apenas conocida la denuncia, la policía de Rincón de Milberg, la DDI, Prefectura, junto a la Fiscalía de Género y el equipo de protección Ciudadana y de género e infancia del Municipio de Tigre realizaron un trabajo conjunto para agilizar la búsqueda y brindar contención a la familia. Finalmente, el dato clave fue aportado por las cámaras de seguridad del Municipio de Tigre.



Luego de una búsqueda exhaustiva, personal del Centro de Operaciones Tigre encontró las imágenes de Georgina embarcándose en la estación fluvial. Cuando estas imágenes son aportadas a la justicia dan un giro en la investigación.



Con estos nuevos datos más información brindada por la familia al equipo de Género e Infancia del municipio comenzaron a realizarse rastrillajes y allanamientos en la ubicación donde hoy fue encontrado el cuerpo de una mujer.



Cronología

La denunciante explicó que antes de salir de la casa, la víctima le dijo a uno de sus hermanos que se iba a cobrar una asignación familiar al Banco Nación de Tigre y también aclaró que era la primera vez que su hija se ausentaba sin avisar.



Siempre según la denuncia, como el celular de Georgina le daba todo el tiempo apagado, Zaldívar fue a buscarla a la casa de una amiga de aquella en la villa Garrote de Tigre y también por la zona de Virreyes, pero con resultado negativos.



En tanto, los pesquisas comenzaron a distribuir fotografías de la madre y su hijo en los medios de transportes públicos y comercios de la zona y solicitaron la colaboración de las fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.



Los investigadores también recabaron distintas testimoniales, como el de una mujer que declaró que el lunes 19 de junio a las 9.15 viajó con Georgina y Thiago en un colectivo hasta la estación de trenes de Tigre donde abordaron una formación de la que ella descendió en San Fernando mientras que madre e hijo continuaron viaje.



Por su parte, el padrastro Núñez, quien trabaja como casero en un muelle de la tercera sección de las Islas del Delta, declaró que cerca de las 12.30 del 19 de junio, Georgina y su hijo se presentaron imprevistamente en el lugar a bordo de una lancha colectivo y como él no se encontraba se retiraron a los pocos minutos.



Al parecer, según declaró luego la amiga de Georgina que reside en la villa Garrote, Thiago es hijo de Núñez producto de una relación no consentida con la víctima que, a su vez, lo iba a ver a su padrastro para pedirle dinero.



Ante esta situación, los investigadores allanaron la casa donde Núñez trabaja y también reside pero no encontraron a la joven ni a su pequeño hijo.



Por otro lado, una tía de Georgina reveló a los pesquisas que su sobrina aparentemente mantenía una relación con otro hombre, de apellido Alves y que reside en las islas, a raíz de lo cual los investigadores se contactaron con él, le recibieron declaración testimoniales e inspeccionaron su domicilio con canes.



Con estos mismos perros, los detectives también revisaron el domicilio de Núñez y sus alrededores y fue así que los animales detectaron algunos rastros que orientaron la pesquisa, detalló a Télam una fuente con acceso al expediente.



De hecho, los peritos determinaron que la última vez que se activó el celular de Georgina fue alrededor de las 13.15, en la zona del arroyo “Andresito”, en la tercera sección de las Islas del Delta.