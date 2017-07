01/07/2017 - 17:11 | Política / Tenemos la tarea de no volver al pasado pero corregir el presente afirmó Sergio Massa Herramientas: Compartir: En declaraciones radiales, el candidato a senador nacional por la fuerza 1País se refirió a la importancia de trabajar en propuestas concretas que den respuesta a los problemas de los argentinos porque “la discusión no puede ser cuánto fracasó el gobierno actual en materia económica o cuánto robó el gobierno anterior, los argentinos tienen esperanza en que clase media y trabajadores puedan ponerse de pie”. El diputado nacional y candidato a senador Sergio Massa reafirmó el compromiso de la fuerza 1País para generar herramientas que tengan un impacto inmediato en el bolsillo de los argentinos porque “el Gobierno tiene una lógica permanente de mirar la economía desde los grandes grupos económicos y no del ciudadano de pie, le resulta más fácil bajarle impuestos a la minera que a la gente”.



Tras remarcar que “tenemos la tarea de no volver al pasado pero corregir el presente, porque la economía va a empeorar y la gente la está pasando mal”, Massa explicó las propuesta elaboradas por los equipos del FR y el GEN de Margarita Stolbizer, para combatir la inflación y la inseguridad.



“Hace tiempo que venimos recorriendo la Provincia de Buenos Aires y lo que venimos escuchando está muy orientado a dos problemas: la plata no alcanza y la inseguridad”, manifestó Massa.



Es así que sobre el plan “Bajemos Los Precios”, señaló: “Nuestra propuesta tiene 3 objetivos: la reducción de los precios de los 11 alimentos de la canasta básica a partir de la eliminación del IVA; la reducción de los impuestos en los aumentos de las tarifas de servicios públicos como luz y gas; y la reducción de impuestos en los medicamentos, enfocado centralmente para los jubilados porque la canasta de alimentos y medicamentos es lo que más peso tiene en sus bolsillos”.



En referencia a la lucha contra la inseguridad, el diputado explicó: “Alerta Buenos Aires” tiene como objetivo darle al ciudadano un botón de pánico, un software, una alarma de cuidado integral y una alarma que colocan en su barrio. No queremos sólo contar qué pensamos, sino dar herramientas para que la gente se defienda”.



“Queremos el cambio del sistema de allanamiento, establecer un mecanismo que permita que el vecino que filma en situación reiterada la comercialización de droga, sea prueba suficiente para que el fiscal allane. Lugar que venga droga, lugar que se allane. El otro cambio tiene que ver con el cumplimiento de penas, 10 años de condena tiene que ser 10 años de cárcel”, amplió Massa.



Consultado sobre las próximas PASO, Massa remarcó: “Ojalá que tengamos competencia basada en las propuestas, en ver cómo resolvemos los problemas de la gente hoy, y no simplemente en ver si la discusión está planteada en cuánto fracasó el Gobierno actual en materia económica o cuánto robó el gobierno anterior. Los argentinos no quieren elegir ni la corrupción ni el fracaso económico, tienen esperanza en que clase media y trabajadores puedan ponerse de pie. En las elecciones legislativas, la gente construye herramientas”.



“Nosotros somos la herramienta que permite castigar la corrupción del kirchnerismo y el fracaso económico de Macri”, concluyó Massa. Volver