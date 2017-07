Los candidatos de Cambiemos acordaron una campaña “propositiva” y “sin confrontación”

Los precandidatos nacionales de Cambiemos se reunieron hoy en el predio de Parque Norte y acordaron llevar adelante una campaña “propositiva” y “sin confrontación” de cara a las PASO legislativas de agosto próximo.



A una semana del cierre de listas y a poco del inicio formal de la campaña proselitista, las principales figuras de Cambiemos para las primarias tuvieron su cumbre para delinear una estrategia común y luego se trasladaron a la Casa Rosada para cenar junto al presidente Mauricio Macri.



Durante el encuentro se llevaron a cabos paneles sobre las políticas económicas y sociales del Gobierno, mientras que la exposición sobre la “estrategia” estuvo a cargo del jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; y el consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba.



“Vamos a hacer una estrategia de no confrontación, propositiva. Va a haber una estrategia común, pero también va a tener sus particularidades en cada provincia, así que van a ser también 24 provincias”, resaltó el secretario general del PRO, Francisco Quintana.



El funcionario, uno de los organizadores de la actividad, agregó que “este encuentro fue muy valioso porque fue la primera vez que se reunieron nuestros principales candidatos de todo el país” y remarcó que para ellos “fue importante tener la posibilidad de dialogar con los principales referentes nacionales sobre temas tan relevantes como la situación social y el rumbo de la economía”.



“Sabemos que vamos a hacer una muy buena elección. Aspiramos a ser la fuerza más votada a nivel nacional. Trabajamos todos los días para profundizar este cambio”, apuntó Quintana.



Según señalaron a NA asistentes al encuentro, Durán Barba instó a “ser contudentes” en el mensaje y “no profundizar mucho en cuestiones que son por ahí polémicas”.



Uno de los principales aspectos que remarcó el ecuatoriano fue “organizar bien los tiempos de campaña y no ir a los lugares donde ya están convencidos del cambio”.



“Nos pidió conquistar a los que no apuestan al cambio, a los que dudan, a los que ven a la política como un cuco. Dijo que hay que escuchar más y hablar menos”, contó un dirigente patagónico a NA.



Al respecto, el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, contó también que el ecuatoriano expuso sobre “los ejes de siempre: la cercanía con la gente, mirar para adelante, hablarle a la persona, recorrer, el trabajo en equipo, la consistencia, la coherencia y decir la verdad”.



Consultado sobre el rol que tendrá el Presidente en la campaña, el funcionario nacional señaló que Macri mantendrá el ritmo de visitar “una vez por semana el Interior y una o dos veces a la Provincia de Buenos Aires o la Ciudad”.



“No tiene ningún sentido estar encerrado en la Casa Rosada en una oficina sin tener contacto con la realidad y perdiendo la interacción con la gente”, agregó De Andreis.



Sobre el cierre de la jornada en Parque Norte, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; el titular provisional del Senado, Federico Pinedo; y el coordinador del interbloque ineterbloque Cambiemos en la Cámaba baja, Mario Negri, analizaron el panorama legislativo para este año y cómo quedaría eventualmente integrado el Congreso para 2018.



En tanto, la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y el coordinador de voluntariado del PRO, Federico Morales, estuvieron a cargo de la clausura del encuentro.



Pasadas las 19.00, los dirigentes de Cambiemos se trasladaron a la Residencia Presidencial de Olivos para cenar con el jefe de Estado y tomarse la tradicional “foto de familia”.



Alí, con un menú basado en choripanes, se abocaron a la cuestión “electoral” y el líder del PRO brindó “unas palabras de aliento” a los postulantes, manifestó el ministro de Defensa y precandidato a senador nacional por La Rioja, Julio Martínez.