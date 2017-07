30/06/2017 - 19:49 | Zonales / Tigre El polideportivo General Belgrano presentó una nueva clínica de hockey Herramientas: Compartir: ver más imágenes El encuentro contó de una clase magistral con una serie de actividades individuales y grupales para desarrollar la técnica y fomentar el trabajo en conjunto. Dicha jornada estuvo a cargo de la ex “Leona” Mariana González Oliva. El Municipio de Tigre, a través de la Subsecretaría de Deporte, fomenta la actividad física y la vida saludable para los vecinos de todas las edades. Por esta razón, organiza encuentros y clínicas con reconocidos deportistas y atletas. Como lo viene haciendo desde hace tiempo en diferentes puntos de la ciudad, la ex “Leona” Mariana González Oliva se presentó en el polideportivo General Belgrano de El Talar, para llevar a cabo una clase magistral de hockey, con actividades individuales para desarrollar la técnica y otras grupales, fomentando el trabajo en equipo.



Al respecto de la jornada, el subsecretario de Deportes del distrito, Mariano Lorenzetti, explicó: “Es agradable tener la presencia de deportistas de excelente nivel en nuestro distrito. Mariana viene trabajando muy bien y es una excelente profesional. Desde el municipio queremos estimular a los niños y jóvenes para que se interesen en practicar deportes. El hockey, tanto femenino como masculino, es una disciplina que fue creciendo muchísimo a lo largo de los años con todo lo que ha conseguido”.



La jornada mantuvo una dinámica sostenida con juegos y diferentes desafíos que el deporte presenta en situaciones reales de un cotejo. Además, se trabajó en la parte teórica con conceptos técnicos y tácticos.



Cabe destacar que el hockey se juega por equipos, promoviendo la unión y trabajo en conjunto. Reduce la posibilidad de contraer enfermedades cardiovasculares, aumenta la fuerza, la velocidad y la resistencia. También mejora el rendimiento deportivo mientras construye la fuerza muscular en las piernas.



Además se mejora el equilibrio, la coordinación, la agilidad, la resistencia y ayuda a perder peso. Por todos estos beneficios es un excelente pasatiempo para los niños y niñas, ayudándolos a estimular su sistema motriz.



El deporte es un área prioritaria en el Municipio de Tigre. Con una fuerte inversión propia, la comuna ha desarrollado una estructura de 17 polideportivos completamente equipados con espacios y personal capacitado, que desarrollan actividades destinadas a niños, jóvenes y adultos mayores.



El hockey no es el único deporte que le ha brindado a los tigrenses la posibilidad de aprender de atletas reconocidos. La Escuela Municipal de Tenis también organizó competencias y clínicas con prestigiosos profesionales como Roger Federer, Pete Sampras, Andre Agassi, Gisela Dulko, Leo Mayer, entre otros. Cabe destacar que ambas escuelas brindan a los alumnos los insumos y materiales necesarios para llevar a cabo la actividad.



Para las interesadas en sumarse al equipo de hockey pueden comunicarse al 4513 2530. También podrán ingresar a www.facebook.com/DeportesTigre donde los vecinos tienen acceso a todas las plataformas deportivas de la ciudad.