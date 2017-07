30/06/2017 - 19:44 | Servicios / Facebook cambió su algoritmo para limitar links sensacionalistas y no corroborados en su sección de noticias Herramientas: Compartir: Facebook anunció hoy un cambio en su algoritmo para limitar las informaciones sensacionalistas y no corroboradas en su sección de noticias, medida que afectará publicaciones individuales y que no incluirá a los dominios, páginas, videos y fotos, nueva medida que adopta la compañía para evitar la ciberbasura, según informó. "Nuestra investigación muestra que en Facebook hay un pequeño grupo de personas que comparte una gran cantidad de publicaciones por día y, de ese modo, genera spam en la sección de noticias del resto de la comunidad", publicó en el blog oficial de la empresa Adam Mosseri, vicepresidente del News Feed de la plataforma.



Además, dijo que esos links "tienden a incluir contenido de mala calidad como clickbait -los que apuntan a generar ingresos publicitarios-, sensacionalismo e información no corroborada".



Por lo tanto, la red social decidió "quitar la prioridad a aquellos links que comparten" este tipo de usuarios.



El directivo aclaró que la medida "solo se aplicará a links individuales (como, por ejemplo, un link a un artículo en particular) y no a los dominios, páginas, videos, fotos, check-ins o actualizaciones de estado".