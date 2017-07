Varias listas a concejales de Unidad Ciudadana fueron inhabilitadas para evitar internas en los municipios

La Junta electoral del frente Unidad Ciudadana (FUC) resolvió no habilitar a 62 listas a concejales kirchneristas para que compitan con la nómina oficial en esos distritos, lo que generó que no haya internas en la mayoría de los municipios bonaerenses en sintonia con la decisión de la ex presidenta Cristina Kirchner.



Casi resignados, dirigentes kirchneristas como el ex embajador en Bolivia, Ariel Basteiro (Ituzaingó); el ex coordinador de Fútbol para Todos, Guillermo Paladino (Lomas de Zamora); el titular del PJ de Hurlingham, Raúl Zurita; el senador provincial Alberto de Fazio (Quilmes); y el ex embajador en Venezuela Carlos Cheppi (General Pueyrredón), entre otros, quedaron afuera de las primarias con la misma razón que les dieron a todos: “falta de avales”.



Desde la Junta electoral del frente kirchnerista explicaron a Télam que para presentarse como precandidato a concejal de un distrito del conurbano bonaerense “se necesitan 200 avales de ciudadanos”, ya que no es necesario ser afiliado a los partidos que integran el frente.



Luego de la resolución del órgano partidario, que preside el ex intendente peronista de Tres de Febrero Hugo Curto, se generó un gran malestar en todos los distritos porque “se favorecieron a las listas de los intendentes peronistas y de La Cámpora junto a Nuevo Encuentro”, coincidieron varios dirigentes territoriales que acusaron a Máximo Kirchner de ser el autor de la orden de que no haya Paso en los municipios para la categoría de concejales.



Al respecto, un miembro de la Junta insistió en explicar que la razón por la cual se “observaron” y no se oficializaron anoche las 62 listas en 37 municipios fue producto a irregularidades en la presentación de avales y las fichas correspondientes, a pesar de que la gran mayoría de los precandidatos rechazados no son novatos y ya han participado en varias elecciones.



Las mayores sorpresas se dieron en municipios como Hurlingham, Tigre, Tres de Febrero, San Fernando, San Isidro, San Martín, José C Paz, Lanús y Quilmes donde se han bajado más de una lista de Unidad Ciudadana y no se ha permitido que diferentes sectores kirchneristas vayan a internas, a pesar de que son distritos conducidos por intendentes que enfrentan al frente de la ex presidenta.



En el caso de los municipios conducidos por intendentes peronistas, la Junta resolvió dar “de baja” a las listas que no eran apoyadas ni por La Cámpora ni por los jefes comunales y por lo tanto los líderes municipales no tendrán que enfrentarse en su distrito con otro sector kirchnerista.



Sin embargo, el único intendente peronista que deberá competir en su distrito con otra lista es Julio Pereyra de Florencio Varela, ya que el concejal de Nuevo Encuentro, Héctor Salatino, consiguió el apoyo de La Cámpora para que sea habilitado a participar de los comicios.



Este dato avala la frase que un intendente manifestó a esta agencia en el acto realizado en el club Arsenal, al graficar que “todos los que estuvimos en la tribuna vamos a tener lista única en nuestro distrito”.



En tanto, la resolución N°3 de la Junta, a la que tuvo acceso Télam, dictamina que habrá internas en 44 de 135 municipios, los cuales del interior son: Campana, Lujan, Azul, Suipacha, Arrecifes, Baradero, Colón, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Rojas, San Nicolás, Zarate, Carlos Casares, Magdalena, General Arenales, Lincoln, 9 de Julio, Trenque Lauquen, Balcarce, General Alvarado, General Paz, General Belgrano, Lezama, Necochea, Pinamar, Tandil, Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Benito Juarez, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suarez, Patagones, Olavarría y Saladillo.



En tanto, los municipios del conurbano bonaerense que tendrán Paso en Unidad Ciudadana serán solo diez: San Miguel, Tigre, San Vicente, Pilar, Ezeiza, San Fernando, Vicente López, San Vicente y Berisso, que tienen la particularidad de que todos estos distritos son gobernados por intendentes de Cambiemos mientras que el décimo sería Florencio Varela.



La junta electoral del FUC que preside Curto la completan la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, quien además es la primera de la lista de precandidata a concejales; el intendente de La Costa, Juan Pablo de Jesús; y el intendente camporista de Moreno, Walter Festa; entre otros del interior de la provincia de Buenos Aires.