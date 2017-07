30/06/2017 - 17:24 | Política / El gobierno insiste en la idea de “debatir la utilidad de las Paso” hacia 2019 Herramientas: Compartir: El secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, insistió hoy en que se debe “debatir la utilidad de las PASO”, tras subrayar que tienen “un costo muy alto” y en estas elecciones “prácticamente no va a haber utilización de las primarias”.

“Yo creo que, efectivamente, lo que corresponde es que, después de las elecciones, lo debatamos. Sale lo mismo o más que hacer una elección general; tiene un costo muy alto y hay que evaluar la utilidad”, consideró el funcionario nacional en alusión a las presidenciales de 2019.



En ese sentido, sostuvo que este año “prácticamente no va a haber utilización de las PASO” para definir candidatos en los distintos distritos para las legislativas de octubre, ya que “los partidos optaron por candidaturas únicas” e “incluso se han separado” algunos dirigentes para no enfrentarse.



“Esta elección es una elección con muy poca PASO”, subrayó Pérez en declaraciones a radio El Mundo y llamó también a discutir, una vez transcurridos los comicios de octubre, “una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos y la reforma electoral que está en el Senado”.



Pérez responsabilizó a senadores del justicialismo por el fracaso del debate de la reforma electoral en el Congreso el año pasado y utilizó ese argumento para señalar que los reclamos planteados esta semana por la Cámara Nacional Electoral respecto al escrutinio provisorio deberían dirigirse “no al Gobierno sino al Congreso y más particularmente al Frente para la Victoria”.



“La Cámara Nacional Electoral tiene que empezar a direccionar bien su reclamo; que lo dirija al Congreso y al bloque que no ha acompañado”, destacó el funcionario, luego de reunirse esta semana con los jueces del máximo tribunal electoral.



Desestimó, en este sentido, las advertencias sobre posibles complicaciones en el desarrolló de los próximos comicios legislativos y agregó: “Estamos trabajando desde hace mucho tiempo para que la elección salga muy bien. El proceso está muy en orden, y ahora estamos trabajando en la seguridad y la logística del proceso con el Comando Nacional Electoral”. Volver