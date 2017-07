Visita de vecinos del barrio Aviación al Centro de Operaciones San Fernando

Fue en el marco de las visitas guiadas gratuitas que ofrece el Municipio. Los sanfernandimos conocieron el COSF, donde los 130 operadores monitorean las 700 cámaras las 24 horas.

Con el objetivo de brindar mayor seguridad y tranquilidad a los vecinos de los diferentes barrios, el Municipio a través de su Area de Turismo los invita a recorrer distintas instalaciones municipales para que puedan apreciar las distintas labores que se desarrollan allí y el destino de lo recaudado en concepto de tasas; en esta oportunidad, el lugar elegido fue el Centro de Operaciones sito en avenida Presidente Perón 931.



La Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Social y Política Ambiental del Municipio, Alicia Aparicio -quien estuvo presente en la actividad, expresó: “El área de Turismo invita a los vecinos a visitas guiadas a las distintas dependencias municipales; en este caso, al Centro de Operaciones. Muchos vecinos tienen miedo o problemas porque piensan no estar lo suficientemente protegidos, entonces los invitamos para que se queden tranquilos. Les mostramos la sala de monitoreo de cámaras, y el trabajo en equipo con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el representante del 911, con emergencias municipales, Defensa Civil, patrullas, Bomberos y Prefectura ante la detección de un evento”.



Y agregó: “Cada fuerza tiene acá un representante: cuando sucede un evento, sea un robo o un accidente, trabajamos en equipo. El vecino se da cuenta que hay tecnología aplicada, que realmente se miran las cámaras, que pueden ver su casa, entonces se le muestra la cámara. Conoce lo que se hace, y se siente más seguro y tranquilo. Las cámaras no detienen, pero sí previenen y eso es muy importante. Estamos resolviendo muchos casos de inseguridad, porque los ilícitos se pueden seguir y resolver muchísimos problemas; tenemos el índice más bajo de robos de toda la provincia, lo que es muy, muy importante, ya que el año pasado no tuvimos ningún asalto seguido de muerte”.



En tanto, Gonzalo Cornejo, Secretario de Modernización, detalló: “Vinieron vecinos del barrio Aviación a visitar las instalaciones del Centro de Operaciones para que todos puedan conocer en qué invertimos sus tasas. Este es un Centro modelo, con todas las cámaras integradas al 911, a las patrullas, ambulancias, Bomberos y Defensa Civil. Toda esta gran inversión y este Centro funcionando a pleno, es digno de que los vecinos vengan y lo vean. Por eso, todos los sanfernandinos que quieran se puedan acercar, lógicamente de manera organizada. Queremos mostrar las instalaciones de esta parte del Centro como de la parte de patrullas”.



Cornejo destacó que San Fernando superó las 700 cámaras, o sea un promedio de 1 cámara cada 250 habitantes. “Estamos ampliando el Centro de Operaciones, donde van instaladas las cámaras, que están en nuestros Centros de Salud, en los corralones y en los Polideportivos. Todas son monitoreadas permanentemente, porque queremos que la seguridad de los vecinos esté en todas las instalaciones de la comuna”, finalizó.



En cuanto a los vecinos, Ursula, del barrio Aviación, que concurre al Centro de Jubilados “Sol de Otoño”, expresó: “La verdad que me gustó mucho, estoy impresionada. Nos explicaron bien todo sobre las cámaras, que funcionan en todos lados. Vi también que trabajan en temas como la poda de árboles, y ahora sé por qué lo hacen. Tenemos cámaras en la plaza al lado de nuestro Centro que funcionan, y una nueva en Charlín y 25 de Mayo, justo en la parada de colectivo. Estoy muy contenta y conforme”.



Catalina, una vecina de 85 años del barrio Aviación, dijo: “Es hermoso, me encanta, porque estamos protegidos. Con la edad que tengo y tantos años en San Fernando, es la primera vez que entro acá y veo esto. Me quedo maravillada al ver el adelanto que hay acá. Vivo solita con mi hija, por eso agradezco todo esto”.



Otra vecina, Mirta, agregó: “No pensé que este Centro era tan grande y completo; he podido ver en distintas cámaras prácticamente todo San Fernando. Es una cosa hermosa, bien lograda, que contribuye a la seguridad de todos nosotros. Está funcionando todo. Se ha hecho mucho en estos años, y yo lo noto. Pagamos, pero vemos que el partido está bien”.



Alicia Aparicio finalizó: “Hace dos años que venimos haciendo esta actividad con los vecinos; ponemos el espacio y los minibús para acercarlos, o vienen por sus propios medios, y les damos esta charla para que vean como están cuidados. Estamos contentos de que se vayan más tranquilos sintiéndose más seguros”.



Cabe destacar que el contacto para solicitar la visita al Centro de Operaciones es el Área de Turismo del Municipio, sita en Ituzaingó 1053 (Museo de San Fernando). Tel: 4580-5686 / (011) 3593-2723 de 8 a 17 horas.