Trabajadores de Pepsico reclaman por despidos en la previa del casamiento de Messi

Trabajadores de la multinacional Pepsico Argentina reclamaban hoy en contra de los despidos generados por el cierre de una planta en Florida, partido bonaerense de Vicente López, durante la previa del casamiento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en Rosario.

Los manifestantes lograron sortear el primer control de seguridad e ingresaron al predio del hotel City Center para ubicarse en la puerta de acceso de la prensa, donde mostraron pancartas para denunciar la situación.



"No a los 600 despidos", "600 familias sin trabajo", "600 familias en la calle", fueron algunos de los mensajes mostrados antes del inicio de la fiesta del astro de Barcelona y el seleccionado argentino.



Hace nueve días, la empresa Pepsico Argentina anunció el cierre de su planta de snacks ubicada en Florida, donde trabajaban unos 536 empleados.



En la fiesta de Messi la bebida no alcohólica será de la línea Pepsi, en sus variantes cola, lima (Seven Up) y naranja (Mirinda).