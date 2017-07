San Fernando sumó una nueva ambulancia especializada en neonatología

El área de Salud Pública del Municipio ampliará sus servicios con la flamante Unidad de Terapia Intensiva Móvil, completamente equipada con tecnología de última generación y preparada para intervenciones de alta complejidad.

El Intendente Luis Andreotti, acompañado por la Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Social y Medio Ambiente, Alicia Aparicio, presentó la nueva ambulancia. “Se incorpora una ambulancia completa y estamos muy contentos, ya que hemos invertido un millón seiscientos mil pesos para el servicio de toda la población, y seguimos adelante, trabajando en la aprensión. Gracias a eso, hemos pasado de 150 mil atenciones, que teníamos cuando llegamos, a tener cerca de 400 mil y tenemos pensado a llegar a las 700 mil en este año”, sostuvo.



“Por supuesto -completó-, superaremos el millón cuando inauguremos el hospital de acá a un año y medio. Así que agradecemos a la gente que nos acompaña con el pago de las tasas, porque nosotros tenemos la decisión política de hacerlo pero si la gente no nos acompañaría con sus pagos no podríamos hacer nada”.



El Dr. Carlos López Cantero, coordinador médico del Servicio de Emergencias de San Fernando, explicó que “la unidad cuenta con dos ciclo respiradores, fundamental para el ciclo de urgencias y contamos con uno portátil que es muy importante que hasta el momento no lo teníamos. Además, tenemos algo fundamental que es la incubadora portátil de última generación donde podemos monitorear en forma total el neo nato, que es imprescindible para los traslados de alta complejidad neo natal. También contamos con control de temperatura, de humedad y un monitor donde se hace el seguimiento del paciente”.



“Y próximamente, tendremos las nuevas adquisiciones como una ambulancia coronaria y una de catástrofe”, adelantó.

Luis Andreotti concluyó: “Esto es un trabajo en equipo, no solo por el personal y médicos municipales o trabajadores de salud, sino también, por los contribuyentes y los vecinos que acompañan esta política de gobierno”.