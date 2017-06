Un joven de 17 años murió al caer del tren Belgrano Norte tras ser golpeado por una puerta en la estación Florida

Nicolás Sonnante, un joven de 17 años integrante de la selección argentina de boxeo, murió al caer del tren Belgrano Norte cuando una puerta manual lo golpeó en momentos en que esperaba para descender en el andén de la estación Florida, en el norte del Gran Buenos Aires.

Los familiares denunciaron hoy la falta de seguridad de ese ferrocarril y solicitaron testigos que se puedan presentar ante la justicia.



El hecho que se conoció hoy ocurrió el pasado sábado a las 23.30 en la estación de Florida, partido de Vicente López, cuando el joven que había tomado el tren en la estación de Munro, una parada anterior, se aprestaba a bajar del vagón, explicó Analía Galligani, mamá de Nicolás.



Al parecer, cuando el joven se acercó a la puerta unos metros antes de ingresar a la estación, la puerta vaivén y manual que se encontraba abierta, de golpe se cerró por un movimiento de la formación y lo empujó.



"Nicolás iba a la casa de unos amigos, salió de casa con un celular y un bolsa en la que llevaba una bebida, se subió en Munro y cuando estaba por llegar a Florida tenía en una mano el celular y en la otra una bolsa con una botella, se acercó a la puerta como hace todo el mundo y la puerta que no es automática lo empujó y lo tiró, pese a que tiene un cuerpo importante porque es deportista", relató Galligani.



Como consecuencia del golpe, Nicolás golpeó contra un vallado y cayó debajo de la formación, por lo que murió en el acto.



"La puerta lo empujó y lo tiró, no hay cámaras de seguridad en la estación, ni ene l tren y en Ferrovías figura que tienen puertas automáticas y es mentira, si hubiera sido asi mi hijo no estaba muerto", explicó.



Y aseguró: "Las puertas van abiertas, pesan muchísimo y esto le puede pasar a cualquiera. El estaba adentro del vagón, no estaba en el estribo, nunca se bajó en movimiento, era miedoso y viajaba todo el tiempo porque iba a entrenar al Cenard".



"No quiero que haya un Nicolás más que pierda la vida por la inconsciencia de una empresa que dice tener puertas automáticas y hay pruebas que no es asi, este sistema tiene que cambiar porque va a haber muchas muertes mas", añadió.



Nicolás integraba el equipo Macro Boxing Team del Banco Macro, como amateur, y se entrenaba a diario y aun cursaba estudios secundarios.