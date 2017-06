Vecinos de Tigre marcharon por la aparición de una madre y su hijo

Un nutrido grupo de vecinos se manifestaron en la tarde de ayer en la rotonda de acceso al centro de Tigre, reclamando por la pronta aparición de Georgina Díaz y su hijo Thiago desparecidos desde el 19 de junio.



Los vecinos reclaman una mayor acción de la policía en la investigación del caso y que se utilicen por parte del municipio todos los recursos para dar con el paradero de ambos.



Cabe recordar que Georgina Díaz de 25 años salió por la mañana del pasado lunes de su casa en Rincón de Milberg junto a su hijo Thiago, y que según explican sus familiares, se dirigía al cajero de un banco en el centro de Tigre, avisando a su madre que luego compraría pañales y leche para luego retornar a su casa. Desde ese momento se desconoce el paradero de ambos.



Los familiares explican que el celular de Georgina está apagado y figura su última conexión a whatsApp a las 11,30 hs de ese día lunes.



Según pudieron reconstruír su recorrido, aquél día se tomó el colectivo 721 junto a una vecina, bajaron en la estación Tigre y tomaron el tren juntas. La mujer se bajó en San Fernando y Georgina siguió con su bebé. Asumen que iba a la estación Virreyes donde está la farmacia donde compra la leche y los pañales, pero no pudieron comprobar si bajó o no ahí. Según la policía, no sacó dinero del banco durante esa mañana.



La familia realizó la denuncia correspondiente en el Destacamento policial de Rincon de Milbreg, donde le dijeron que se comunicarían ante cualquier novedad del caso.