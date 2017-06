28/06/2017 - 20:48 | Actualidad / Ducoté y Bullrich inauguraron el nuevo Centro de Operaciones de Pilar Herramientas: Compartir: ver más imágenes El Intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, junto a la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich y el Secretario Nacional de Seguridad Interior, Gerardo Millman, inauguraron el nuevo Centro de Operaciones Municipales de Pilar (COM). Este nuevo COM, que forma parte del Plan Integral de Seguridad de Pilar, está emplazado en un lugar estratégico, KM 42,5 de Panamericana, permitiendo la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad a cualquier punto del distrito. Tiene una superficie total de 4600 m2, 1200 m2 cubiertos y 3 playones para patrulleros, ambulancias y vehículos de defensa civil. Allí, se articulan todas las fuerzas de seguridad y se monitorean 310 cámaras, las 24 horas, los 365 días del año.



Además, cuenta con una flota de 80 patrulleros y 125 botones de pánico entregados. Asimismo, el COM posee 6 estaciones meteorológicas automáticas, 20 pluviómetros y 5 domos que vigilan el crecimiento y cauce del Río Luján y arroyos que circulan por el partido.



En tal sentido, Ducoté destacó: "Estoy muy contento de poder compartir junto la Ministra Bullrich esta inauguración. Después de meses de trabajo logramos integrar en un solo centro de operaciones municipales, todos los esfuerzos de seguridad en sus distintas líneas de trabajo. Desde acá vamos a poder cuidar mucho mejor a nuestros vecinos. Es un primer paso muy importante. Tenemos que continuar, día a día, con incorporación de más tecnología y recursos, y sumar mayor capacidad para cubrir todo el territorio con la prevención que haga falta”, y agregó: “Es de suma importancia, para nuestro trabajo diario junto a los pilarenses, el constante apoyo, y el trabajo en conjunto con Nación y Provincia”.



Por su parte, Bullrich agregó: “Estamos orgullosos de estar en Pilar y ver en poco tiempo esta transformación. Hoy venir acá y ver que este ex galpón es un centro de primera categoría con la última tecnología, es un orgullo para Pilar y para todos los vecinos”.



"Nosotros conformamos un equipo. Gobernar a nivel nacional, a nivel provincial y municipal, son 3 instancias que tienen que estar bien alineadas. Este centro es un instrumento tecnológico, pero atrás hay gente comprometida en que todos los días haya más seguridad, menos rejas, más posibilidades de que los chicos caminen sus barrios, que la gente pueda salir, que se sienta tranquila”, finalizó la Ministro de Seguridad.



Durante la jornada, más de 600 vecinos, entre organizaciones de la sociedad civil y escuelas, visitaron el nuevo espacio de seguridad para realizar una recorrida interactiva por sus instalaciones.



Estuvieron presentes el Secretario Nacional de Seguridad; Eugenio Burzaco; al Secretario de Seguridad de Pilar, Fernando Martínez. Representantes y fuerzas de la Policía Bonaerense, Policía Local, Guardia Urbana y SAME, autoridades judiciales y educativas, entre otros.



Asimismo, estuvieron presentes el Presidente del HCD Gustavo Trindade, la Secretaria de Servicios Públicos, Analía Leguizamón y la directora de Escuelas Municipales, Jesica Bortule, entre otras autoridades locales. Volver