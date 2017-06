Jamiroquai regresará a Argentina en diciembre para presentar su nuevo álbum Automaton

El grupo británico de funk y acid jazz Jamiroquai regresará a Argentina para presentar su más reciente trabajo discográfico “Automaton”, el jueves 14 de diciembre en el Hipódromo de Palermo.



La banda fue creada en 1992 por el cantante Jason "Jay" Kay junto a Toby Smith (teclados), Stuart Zender (bajo), Nick Van Gelder (batería) y Wallis Buchanan (didgeridoo) y un año después, publicó su primer disco “Emergency on Planet Earth”, que incluyó el sencillo “When you gonna learn?”.



La banda que con “Automaton” suma ocho álbumes, logró consagrarse con “Travelling without moving”, lanzado en 1996 y que incluyó las canciones “Cosmic girl”, “Virtual insanity” y la que le da el nombre al trabajo.



Con este nuevo álbum, “Automaton”, recientemente publicado, la banda combina la ciencia ficción, el electro funk y la música tecno en su afán por desafíar al hombre contra la máquina frente al Planeta Tierra.



Jamiroquai es: Jay Kay, Derrick McKenzie (batería), Sola Akingbola (percusión), Rob Harris (guitarra), Matt Johnson y Nate Williams (teclados), Paul Turner (bajo) y Hazel Fernandes, Valerie Etienne y Elle Cato (coros).