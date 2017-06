Seis clubes de San Martín denuncian que quedan “al borde del cierre” por un fallo que los obliga a pagar la suba de la luz

Seis clubes de barrio del partido bonaerense de San Martín advirtieron que un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones del distrito -que dejó sin efecto un amparo que les permitía pagar la tarifas de la energía eléctrica previa a los aumentos de 2016- les provocará un incremento en sus costos que los llevará “inexorablemente al cierre” de las instituciones.

“Vemos una falta de sensibilidad de parte de las empresas y de las autoridades que deberían intervenir para que podamos tener una tarifa social, al igual que las que nos otorgaron las empresas Aysa y Gas Natural”, explicó a Télam Alejandro Sengiali, presidente del Club Las Heras de Villa Ballester, al que concurren unas 3.000 personas.



La Sala Primera de la Cámara Federal, con las firmas de los jueces Marcelo Fernández, Marcos Morán y Juan Pablo Salas, declaró la semana pasada “abstracto” el reclamo de los clubes contra el primer tarifazo de principios de 2016 por considerar que a partir de febrero de este año está vigente otro cuadro que superó al anterior.



La acción judicial fue presentada en conjunto por los clubes “Social y Deportivo Las Heras”, “Deportivo San Andrés”, “Tres de Febrero”, “Ferrocarril Mitre”, “Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester” y “Sportivo Villa Ballester”.



En el fallo, los jueces argumentaron que “al perder vigencia la normativa cuya nulidad se perseguía, indefectiblemente el proceso dejó de tener objeto o causa”, y de esa manera evitaron referirse a la cuestión de fondo que era el aumento tarifario.



Además -según la resolución- “si se considera que el nuevo cuadro tarifario ocasiona algún perjuicio, deberá ser impugnado en otro proceso”.



El club Las Heras abona unos 5.000 pesos por mes de electricidad, y según afirmó Sengiali ese costo se elevaría a unos 30.000 por mes, que “sería imposible afrontar con los ingresos que cuenta la institución”.



Actualmente el club tiene unos mil socios que abonan una cuota que no supera los 300 pesos, más los que participan en algunas actividades que se realizan en la sede, por lo que se estima que unas 3.000 personas -en su mayoría chicos- están contenidos, detalló el directivo.



“En caso que se aplique el fallo vamos a tener que pagar un retroactivo que en la mayor parte de los clubes va a superar los 200.000 pesos, a pagar en cuatro cuotas, más el consumo mensual, algo que es casi imposible de afrontar”, aseguró Sengiali.



Por otra parte, Graciela Lazzarof, secretaria del club Tres de Febrero, de San Andrés, coincidió ante Télam en que con los 900 socios de la institución no podrían afrontar las nuevas tarifas y el pago retroactivo de lo consumido.



“No podemos prescindir de la luz, la mayoría de las personas viene después de las 5 de la tarde. En nuestro caso una parte de la iluminación la pudimos reconvertir a led con una ayuda que recibimos, pero queda un resto para cambiar. Igual el impacto de la medida es tremendo”, afirmó.



Lazzarof dijo no entender por qué no reciben una tarifa social de luz, que sí pudieron gestionar con el agua y el gas.



“Nosotros tenemos un convenio con el municipio por el que vienen unos 300 chicos al club sin ser socios. Deben entender que somos una entidad sin fines de lucro, que cumplimos un rol social importante y que no queremos a nuestros hijos en la calle”, explicó.



Al respecto, el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, señaló en un comunicado que “la Justicia declaró abstracto el reclamo que hicimos hace un año junto a los clubes de nuestra ciudad. Vamos a agotar todas las instancias para defenderlos”.



El reclamo judicial se inició en mayo de 2016 con la presentación de una acción de amparo y la solicitud de una medida cautelar ante el Juzgado Federal Civil y Comercial N° 2, Martina Forns, quien nunca llegó a expedirse sobre el fondo de la cuestión.



Esta medida cautelar a favor de los clubes fue apelada por el Poder Ejecutivo Nacional – Ministerio de Energía y Minería-, el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) y Edenor S.A.



En febrero de este año el municipio de San Martín multó con un millón de pesos a la empresa Edenor por incumplir la Ley Nacional 24.240 de Defensa al Consumidor y la Provincial 13.133 del Consumidor, perjudicando a clubes de la ciudad.