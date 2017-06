Recuperaron la notebook y el celular robado a la familia de una niña fallecida en el accidente de Mendoza

Una notebook y un teléfono celular que habían sido robados de la casa de una niña fallecida en el accidente ocurrido en la provincia de Mendoza fueron recuperadas luego de un operativo realizado en Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas, informó hoy el ministerio de Seguridad bonaerense.

El procedimiento se realizó en el barrio Estudiantes de esta localidad luego de que efectivos de la comisaría 1° de este distrito determinaran que varias personas vendían objetos de dudosa procedencia en la esquina de 11 de Setiembre y Ventura Coll.



Al arribar al lugar, tres personas se dieron a la fuga y dejaron una bolsa, que en su interior tenía la computadora marca Apple, un IPhone y un cargador.



Esta mañana los policías habían recuperado los otros elementos robados a la familia, detalló la fuente, que informó que la causa es instruida por la UFI N° 19 y el Juzgado de Garantías N° 6, ambos del Departamento Judicial de San Martín.



Tres personas fueron detenidas esta mañana tras un allanamiento en la localidad de Los Polvorines donde se encontraron pertenencias de la casa de Valentina Arias, una de las 15 víctimas fatales de la tragedia de San Rafael, que habían sido robadas en domingo por la noche cuando su familia viajaba a Mendoza para buscar el cuerpo.



Sus familiares habían lanzado una desesperada búsqueda en redes sociales y medios de comunicación porque entre los objetos robados se encontraban una computadora y una tablet con fotos y videos de la adolescente, los cuales no está confirmado que se encuentren entre los objetos hallados en el domicilio ubicado en la calle Olazábal 323 esquina Lourdes.



"Los detenidos son dos hombres que están acusados de robos reiterados, una mujer por encubrimiento y, si bien podemos confirmar que gran parte de los objetos encontrados pertenecían a la casa de Jorge Daniel Zapata, sita en Grand Bourg, padrastro de Valentina, también se hallaron elementos productos de otros robos por lo que hasta el momento no podemos confirmar haber encontrado la computadora y la tablet", informaron fuentes policiales.



En el operativo, llevado a cabo por efectivos de la Comisaría Segunda de Malvinas Argentinas, se incautaron dólares, varios celulares, cámaras digitales, máquina de cortar pelo, planchas de pelo, secador de pelo, una cámara 3D de Play Station, cuatro reproductores MP3, auriculares, cargadores de teléfonos portátiles, un DVD, reproductores de audio, baterías de celulares, tarjetas de memoria, bijouterie, maletas, entre otros elementos.



Ayer por la tarde, Jorge Zapata -pareja de Gladys, la mamá de Valentina- subió a las redes sociales su pedido: "Aprovechando que esa noche no había nadie en nuestra casa se metieron y la desvalijaron, entre las cosas que se llevaron había una computadora marca Apple, es una MacBook Pro de 13 Pulgadas. En esa computadora teníamos todas las fotos de nuestra princesa".



El hombre afirmó que "sólo quiero esa computadora, pago lo que me pidan, no voy a denunciar a nadie. Por favor necesito esa computadora".



"No queremos nada, sólo las imágenes, es lo único que nos queda de nuestra hija", indicó por su parte a Télam Roque Arias, papá de Valentina, tras detallar que en la máquina había 10.000 fotos y videos de la adolescente.



Arias contó que "el domingo por la noche nos fuimos a San Rafael a buscarla, al principio nadie tenía información, hasta que en el hospital Schestakow nos dijeron que había muerto".



"Fue el momento más duro de mi vida. Volvimos en el Hércules el lunes con el cuerpo sin vida de Valen. Al día siguiente fui a ver a mi ex suegro, Miguel, porque sabía cómo quería a mi hija y ahí me enteré que habían entrado en la casa y se habían robado una computadora y un IPAD de ella", sostuvo.



El hombre sostuvo que "estamos pasando el momento más difícil que una persona puede pasar. La gente fue muy solidaria, por eso queremos hacer llegar esta historia para que si alguien que compró esa computadora y encuentra las fotos y videos, o quien sea, pueda devolver esas imágenes. Queremos recuperar esos recuerdos de mi hija".



Valentina estudiaba en el "Soul Dance Studio", la academia de baile a la que asistían los niños y adolescentes que murieron el domingo en el vuelco del micro en la Cuesta de los Terneros, en la ruta nacional 144, a 30 kilómetros al sur de San Rafael.