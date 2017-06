Roban en la casa de una adolescente que murió en el accidente de Mendoza y se llevan su computadora con fotos

Familiares de Valentina Arias, una de las 15 víctimas fatales de la tragedia de San Rafael, Mendoza, solicitaron desesperadamente hoy en redes sociales y medios de comunicación que quienes ingresaron a robar el domingo a la casa donde residía la adolescente de 13 años en Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas, devuelvan la computadora y tablet donde se encontraban sus fotos y videos.

"Aprovechando que esa noche no había nadie en nuestra casa se metieron y la desvalijaron, entre las cosas que se llevaron había una computadora marca Apple, es una MacBook Pro de 13 Pulgadas. En esa computadora teníamos todas las fotos de nuestra princesa", expresó a través de las redes Jorge Zapata, pareja de Gladys, mamá de Valentina.



El hombre afirmó que "sólo quiero esa computadora, pago lo que me pidan, no voy a denunciar a nadie. Por favor necesito esa computadora".



"No queremos nada, sólo las imágenes, es lo único que nos queda de nuestra hija", indicó por su parte a Télam Roque Arias, papá de Valentina, tras detallar que en la máquina había 10.000 fotos y videos de la adolescente.



Arias recordó que "el domingo por la noche nos fuimos a San Rafael a buscarla, al principio nadie tenía información, hasta que en el hospital Schestakow nos dijeron que había muerto".



"Fue el momento más duro de mi vida. Volvimos en el Hércules el lunes con el cuerpo sin vida de Valen. Al día siguiente fui a ver a mi ex suegro, Miguel, porque sabía cómo quería a mi hija y ahí me enteré que habían entrado en la casa y se habían robado una computadora y un IPAD de ella", sostuvo.



El hombre sostuvo que "estamos pasando el momento más difícil que una persona puede pasar. La gente fue muy solidaria, por eso queremos hacer llegar esta historia para que si alguien que compró esa computadora y encuentra las fotos y videos, o quien sea, pueda devolver esas imágenes. Queremos recuperar esos recuerdos de mi hija".



Valentina estudiaba en el "Soul Dance Studio", la academia de baile a la que asistían los niños y adolescentes que murieron el domingo en el vuelco del micro en la Cuesta de los Terneros, en la ruta nacional 144, a 30 kilómetros al sur de San Rafael.