Horóscopo correspondiente al miércoles 28 de junio de 2017

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Repite una historia que ya vivió con una persona que trae un mensaje más maduro. Sería interesante para usted poder acceder a nuevos sentimientos. Aprende algo profundo.

Tener en cuenta: se aprende todos los días pero hay segundos que nos enseñan como si fueran años.



ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Se sorprenderá por comentarios fuera de tono en su lugar de trabajo. Una nueva oportunidad surge de la coincidencia de sentimientos con persona de su pasado. Agradable sorpresa en el plano personal.

Tener en cuenta: el punto es no cometer los mismos errores.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Una inquietud por poca claridad en el manejo de sus papeles. Descubre a alguien en actitud no muy positiva. Llega una novedad que lo hará crecer en el área laboral.

Tener en cuenta: no pelear simplemente desistir de ciertas relaciones, hay cosas que nos indican que algo no nos sirve.



CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Especial recibimiento lo hará emocionarse en un lugar que hace mucho que no va. Le demuestran que lo quieren y que puede contar con ellos. Estará ocupado mentalmente de algo que lo preocupa.

Tener en cuenta: el punto es no preocuparse sino ocuparse.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Se contacta en el área de sus actividades con alguien que tiene influencia y poder. No rechace invitación logrará distenderse luego de una jornada casi agobiante.

Tener en cuenta: demostrar lo que somos no es lo mismo que creerlo y eso genera un desgaste emocional.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Se desprende de alguien una revelación que lo ayudará a comprender ciertos manejos poco claros en su área laboral. Su intención es más que clara, no tema por los que no lo son.

Tener en cuenta: la luz siempre triunfa sobre la oscuridad, la luz, se ve.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Surge una protesta en su lugar de trabajo, maneje su situación con suma prudencia. Las manifestaciones en grupo a veces son confusas. Resuelve un altercado a nivel familiar.

Tener en cuenta: el punto no es el egoísmo sino la coherencia.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Se produce una reunión repentina en el área laboral, deberá exponer sus puntos de vista sin ocultar nada. Una relación termina bien. Una llamada lo ayudará a distenderse, acepte invitación.

Tener en cuenta: los buenos finales alivian a superar mejor las cosas.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Espera de respuesta para poder proseguir con proyecto nuevo en el área laboral. Deberá continuar con algo que empezó en el plano financiero aunque no quiera por los compromisos que tiene adquiridos.

Tener en cuenta: saber que las cosas no siempre se presentan fáciles, eso no implica renunciar a ellas.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Se distiende una situación generada por terceros en su lugar de trabajo. Se sentirá aliviado en el plano familiar, lo acompañarán desde un lado más abierto y comprensivo.

Tener en cuenta: si permitimos que los demás entren en nosotros logramos cosas importantes con ellos y con nosotros mismos.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Se encuentra con alguien en su lugar de trabajo que lo invitará a tomar una medida con respecto a su cansancio, acepte esa sugerencia sin dudar. Hoy lo espera una noche brillante.

Tener en cuenta: la dispersión para los acuarianos es casi fundamental.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Su búsqueda apunta a conocer su amor definitivo, no vacile en continuar. Las esperanzas se renuevan con respecto a algo que usted daba por perdido. Resuelve un problema hoy.

Tener en cuenta: nunca dar por perdidas ciertas cosas, por lo menos no perder la esperanza.