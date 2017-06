27/06/2017 - 18:33 | Economia / El consumo masivo no crece y las marcas buscan reconvertir sus productos para atraer a los clientes Herramientas: Compartir: El consumo masivo no crece y los precios de los productos son el factor determinante de esta situación, lo que obliga a las principales marcas a diversificar sus ofertas para mejorar sus ventas y buscar fidelizar a los consumidores, según especialistas de la consultora internacional Kantar Worldpanel. Juan Manuel Primbas, managing director de Cono Sur de la consultora, dijo que en el área metropolitana "el consumo no arranca".



A nivel global, el consumo masivo también se desaceleró en los últimos tres años y sólo muestra niveles de crecimiento las ventas vía comercio electrónico, seguidos por los supermercados mayoristas y los canales de cercanía y conveniencia.



En la Argentina "el consumo no va a crecer y son las marcas las que lo deben hacer", sentenció Primbas en un encuentro desarrollado hoy en en el centro de eventos Buenos Aires Design.



El especialista enfatizó que el año pasado la canasta de consumo se contrajo 4% a nivel local y que en los primeros cinco meses del 2017, la merma es del 3%.



"Los precios son determinantes. Por eso no se recupera el consumo", dijo Primbas.



No obstante, el especialista dio cuenta de una perspectiva levemente optimista al indicar que "uno de cada tres hogares cree que la situación mejorará en el futuro".



"En el consumo hay señales cruzadas" explicó y citó que mientras el masivo se retrae, aumenta la venta en los supermercados mayoristas, crece la venta de autos y motos y un 15% de la población viaja a Chile para hacer sus compras de electrodomésticos.



"El consumo cultural va a terminar el año con un récord de 50 millones de entradas vendidas en los cines y la pinta de cerveza se vende en las cervecerías artesanales a $90 pesos, lo que significa que el litro sale $180", aseveró.



Dijo que la canasta de consumo masivo cae en todos los niveles de la pirámide social, y que el determinante en el consumo masivo es el 33% de la población de poder adquisitivo de nivel bajo superior, que sufre un retraso en los acuerdos paritarios o bien recibió un ajuste por debajo de la inflación. También recordó la incidencia del reajuste tarifario de los servicios públicos y del transporte en la canasta de gastos.



Describió que en el año 2016 el 75% de las categorías de productos creció menos que en el 2015 y tras recordar el primer intento fallido del plan de Precios Claros que procuró diferenciar entre las compras al contado y las financiadas dijo que la falta de claridad y de promociones reales "espanta al consumidor".



Al plantear las maneras de atraer y fidelizar al consumidor, dijo que "el precio debe ser el adecuado, hay que identificar nuevos espacios de demanda, anticiparse a los cambios de prioridades, buscar innovaciones inteligentes y no llegar a todos con la misma propuesta".



A su turno, el director comercial de Kantar, Federico Filipponi, sostuvo -con términos tecnológicos- que los hogares "resetearon su estructura de gastos" y que a pesar de que en 85 categorías productos se perdió el 8% de su volumen de ventas, en el tramo restante se logró crecer.



"El precio es lo que más influye en la compra. El comprador estuvo todo el tiempo comparando", señaló Filliponi, quien dijo que los aumentos no deben darse en forma de shock sino de manera progresiva, para evitar caídas abruptas en las ventas.



Respecto de la eficacia de las promociones sostuvo que "más de la mitad de las marcas ya está a un nivel de promoción que no tiene impacto en el volumen" de venta. "Hay que se más eficiente con las promociones, que sean menos y que se elijan las mejores", recomendó.



Aconsejó que las marcas deben hacer que los productos estén "en la mente de los consumidores" a través de la web, fomentar la venta de impulso y hacer promociones más eficientes.



A su turno, Rosario Hernández, que es la directora de cuentas de Kantar, dijo que "la clave está en la penetración de las marcas, eso les permitirá recuperarse, siempre hay espacio para crecer".