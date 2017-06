27/06/2017 - 18:22 | Política / La nómina definitiva de candidatos a Diputados Nacionales de 1País, con enroques y sorpresas Herramientas: Compartir: La lista definitiva de precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires del frente 1País sufrió varios cambios desde el sábado, con la ubicación del ex titular de la UIA José De Mendiguren cuarto en la nómina y la caída del primer candidato del GEN, Marcelo Díaz, hasta el séptimo lugar. La lista fue confirmada por fuentes del Frente Renovador. Sin embargo, persiste el hermetismo sobre el futuro de Libres del Sur, que postula para diputado nacional a su secretario general, Jorge Ceballos.



Entre la noche de ayer y hoy se sucedieron una serie de reuniones para tratar de destrabar el conflicto que comenzó el sábado, cuando ese movimiento anunció que no formarían parte de 1País en la provincia por "no respetarse los acuerdos previos", según confirmó Télam.



La nómina quedó conformada por los diputados Felipe Solá y Mirta Tundis encabezando y en tercer lugar el dirigente Daniel Arroyo; tal como se había confirmado el sábado de cierre de listas, aunque se rumoreaba desde hace varias semanas el primer lugar para el ex gobernador bonaerense, tras sus oscilaciones con el espacio de Florencio Randazzo.



El cuarto lugar finalmente quedó para De Mendiguren y no para el actual diputado provincial Jorge Sarghini. De hecho, la candidatura del ex titular de la UIA corrió al resto de los dirigentes un lugar hacia abajo en la nómina, de modo que el GEN, representado por Marcelo "Oso" Díaz, tendrá el séptimo lugar, y así 1País deberá sacar alrededor de 18 puntos para ubicar al "margarito" en el Congreso Nacional.



La lista se completa con los massistas Mónica Litza y Patricio Hogan, la dirigente del GEN Julia Romero, la diputada nacional María Ehcosor -esposa de el triunviro de la CGT Carlos Acuña-, el massista Gilberto Alegre, la delasotista Claudia Rucci; el moyanista Federico Sánchez, Carlos Acuña y en último lugar el economista del GEN Roberto Mionis.



Mañana hasta las 29.59 hay plazo para presentar la lista en la Justicia Electoral. Si se conserva sin cambios, habrá 13 massistas en la nómina, tres del GEN y ninguno de Libres del Sur. Volver