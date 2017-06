WhatsApp confirmó que sus usuarios podrán borrar los mensajes enviados

WhatsApp permitirá cancelar el envío de un mensaje que un usuario haya enviado a un chat de grupo o contacto individual, con un plazo de tiempo de cinco minutos desde que fue emitido, según confirmó el servicio de mensajería en una publicación en su blog.

"Los mensajes que hayas anulado con éxito también desaparecerán de los chats de tus contactos", explicó la empresa -propiedad de Facebook- en el apartado "Preguntas Frecuentes" de su blog.



Asimismo, aclaró que si un usuario ve en un chat la frase "Este mensaje fue anulado", significa que la persona que lo envió anuló el mensaje.



Para llevar a cabo esta función tan esperada, para los dispositivos iPhone y Windows Phone, los usuarios deberán mantener presionado el mensaje para seleccionarlo y tocar luego Anular.



En tanto que en Android, se tendrá que mantener presionado el mensaje para seleccionarlo, tocar el botón de menú en la parte superior del chat, y luego anular.



"Para que los mensajes se anulen con éxito, tanto tú como el destinatario del mensaje deben estar utilizando la última versión de WhatsApp para Android, iPhone o Windows Phone", aclaró el servicio.



También mencionó que si el emisor o receptor del mensaje "no están utilizando la última versión de WhatsApp para Android, iPhone o Windows Phone, esta función no será compatible".



"Puede que los destinatarios vean el mensaje antes de que lo anules o, también, si el mensaje no se anuló con éxito", indicó y agregó que los usuarios "no recibirán una notificación si el mensaje no se anuló con éxito".