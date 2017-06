27/06/2017 - 10:52 | Política / Sergio Massa: “Con 42 puntos de presión tributaria es imposible producir. Con 26,5% de tasas de interés lo que te están diciendo es que es mejor especular que producir” Herramientas: Compartir: Así lo afirmó Sergio Massa, referente de 1País en declaraciones radiales y sumó: “Creo que es importante contarle a la gente qué se vota en estas elecciones legislativas. Porque algunos lo quieren plantear bajo la trampa de la famosa grieta que, como vimos hace unos días, no es tal, porque cuando se tienen que aumentar 30 mil pesos en el bolsillo, los diputados de Cristina y Macri se juntan y la grieta desaparece. Argentina tiene que definir una agenda de país y cómo va a abordar los problemas que tenemos hoy, tiene que discutir cómo resuelve el problema del ingreso que tenemos”.

Sergio Massa continuó: “La pobreza ha aumentado y con 50 puntos de inflación en los últimos 16 meses, en donde más impacto tiene es en alimentos y medicamentos, que es el 70% de los gastos de los jubilados y por eso es a quienes más golpea. Y a la par vemos que pierden el tiempo discutiendo sobre teoría política, o que el Congreso no quiere discutir la rebaja del IVA en los alimentos, que es el 40% de las compras de una familia. Se trata de ver cómo frenamos los aumentos, por ejemplo, con la reducción de los impuestos sobre los servicios públicos. El 80% de nuestro producto bruto es el mercado interno, por eso tenemos que volver a poner la plata en el bolsillo de la gente”.



Massa agregó: "Lo que se vota en estas elecciones es quién va a representar de verdad y responsablemente a los trabajadores, a la clase media y a los jubilados. Quién le va a poner límites al gobierno y parar con esta locura de ajustar el bolsillo de los que menos tienen. Los argentinos tienen que elegir qué tipo de oposición quieren: si una que proponga o una que tire piedras. Argentina necesita consolidar una oposición responsable ‎que corrija los errores de este gobierno sin producir una crisis".



“La agenda con la que hay que avanzar es esa, la Argentina necesita transformar sus planes sociales en planes de empleo, sino hay miles de argentinos que están condenados a la pobreza. Con 42 puntos de presión tributaria es imposible producir. Con 26,5% de tasas de interés lo que te están diciendo es que es mejor especular que producir”, continuó el diputado.



Por otro lado, afirmó: “En esta elección tenemos que poner dos frenos: el freno al empobrecimiento de la Argentina, y el freno a la vuelta del pasado. Hay que dejar de creer que los problemas del país se resuelven mágicamente, con propagandas y frases hechas, y mostrarle a la gente equipos y propuestas. Discutamos agenda y propuestas, no quién grita más fuerte o acusa al otro para tapar los problemas que tenemos. La idea de la grieta tiene que ver, en el caso del kirchenrismo, con tapar el pasado y la corrupción, y en el caso del Gobierno, con tapar el fracaso del presente”.



“Para bajarle las retenciones a las mineras no dudan y lo hacen por decreto, pero cuando se trata de bajar los impuestos en alimentos para la gente, con una plata que ya está en el presupuesto, no lo hacen. Se trata de las prioridades, el Gobierno tiene una agenda económica orientada sobre aquellos que más tienen, con la idea de que va a derramar sobre el resto”, sostuvo Massa.



“Un trabajador paga impuestos a las ganancias, o alguien que produce con una Pyme o un comercio, paga ganancias. Pero alguien que gana 26,5% anual en la compra de Lebacs no paga impuesto a las ganancias. El que produce termina castigado y el que se dedica a la timba beneficiado”



Sergio Massa finalizó indicando: “El problema de fondo es que el gran protagonista de la agenda pública tiene que ser el trabajador y la clase media, la Pyme. El día que la clase política se ponga el overol y trabaje sobre esos sectores, los problemas de Argentina van a terminar”.

Volver