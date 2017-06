27/06/2017 - 9:40 | Actualidad / Ante la convocatoria de la provincia, los docentes advierten que “sería una barbaridad” que no mejoren última propuesta Herramientas: Compartir: La secretaria gremial del Suteba, María Laura Torre, advirtió hoy que “sería una barbaridad” que el gobierno de la provincia de Buenos Aires no mejore la última propuesta de aumento salarial ofrecida a los docentes en nueva reunión que mantendrán mañana en la sede del ministerio de Economía provincial.

“Esperamos una nueva propuesta. Sería una barbaridad que nos planteen la misma, aunque una vez ya lo hicieron. Estamos casi finalizando junio”, sostuvo.



En declaraciones a radio El Mundo, la sindicalista recordó que en el último encuentro, realizado el pasado 12 de junio, la Provincia ofreció un incremento del 21 por ciento en dos cuotas, más un bono de 2.000 pesos como compensación por lo perdido en la paritaria de 2016.



En ese marco, Torre reiteró que rechazan que la recuperación de la pérdida del poder adquisitivo del año pasado sea a través de un bono “porque los jubilados no lo cobran”.



“Lo hemos expresado infinidades de veces. Y a esta altura del año uno siente no solo mucho malestar, sino que hay situaciones de mucha gravedad porque los descuentos los han realizado. Son muy rápidos para realizar descuentos y muy poco rápido para poder resolver la vida cotidiana de un trabajador, porque cada docente vive de su trabajo”, añadió.



Por último, lamentó el “desgaste” que sufrieron los docentes en estos meses debido al “maltrato impresionante que ha tenido no solo la gestión educativa sino directamente la gobernadora”.



El gobierno bonaerense y los gremios docentes mantendrán mañana una nueva reunión para intentar destrabar el conflicto, mientras que notificó que el mismo miércoles depositará en los salarios de los maestros el tercer adelanto a cuenta del futuro incremento salarial en paritaria. Volver