Susana Giménez celebró tres décadas de su show apelando al estilo que la define

Susana Giménez inauguró esta noche la temporada en la que cumple 30 años de su popular show televisivo con una fastuosa velada transmitida por Telefe en la que apeló a la propuesta desde la que construyó su reinado en la pantalla chica.



Figuras conocidas, brillos, superficialidad, pasos de comedia, un musical y el decálogo de la buena onda que impone el medio, volvieron de la mano de una actriz y animadora que sigue siendo uno de los indiscutidos fenómenos de la TV vernácula.



Sin cortes publicitarios, la emisión aniversario comenzó con un sketch plagado de famosos en una suerte de parodia y homenaje a la tira turca “El sultán”, uno de los platos fuertes de audiencia en la televisora de las pelotitas.



El paso de comedia filmado en exteriores y con profusa producción mostró al personaje de Susana Spadafucile (una de las criaturas con las que Giménez recrea su paso por la actuación en TV) yendo a un casting para participar de la telenovela.



Del viaje que, en parte, transcurrió en una barriada en Olivos y sobre un colectivo de la línea 60, tomaron parte, entre otros, Miguel Romano, Agostina Cherri, Carlos Balá, Griselda Siciliani (la Yoly), Lizzy Tagliani, Tini Stoessel, Fernando Cavenaghi, Pico Mónaco, Nicole Neumann, Emilio Disi, Jimena Barón, Darío Barassi, Lucía Galán, Charlotte Caniggia y Sebastián Estevanez, entre otras figuras.



Tras interminables 20 minutos de ficción, la diva –ataviada con un largo vestido negro- enfrentó a la platea mientras una inmensa bandera blanca con la leyenda “SG 30 años” cubría a buena parte de los espectadores-



“No hago más que recibir cariño, pero esto de los 30 años tiene a la gente como loca”, saludó Susana antes de confesar que para elegir su atuendo para este especial envío “me probé 490 vestidos”.



Inmediatamente y sobre el mismo decorado ingresó Flora, la empleada pública creada por Antonio Gasalla a la que se sumó la anfitriona en el rol de González para ambas recibir al periodista Jorge Lanata al que Giménez llamó “Lanato” como lo hacía la modelo sueca Alexandra Larsson, secretaria del fundador del diario Página 12, en las primeras temporadas de “Periodismo para todos (PPT)”.



“Tengo algo muy raro para esta época, me gustan las minas. Pido perdón”, empezó Lanata quien llegó con la supuesta misión de acercarle su flamante libro “56” al presidente Mauricio Macri.



El cuadro procuró aprovechar la profesión del invitado e hizo foco en la actualidad y en el cierre de listas para las elecciones legislativas, frente a lo que Lanata opinó que “volver para atrás o no, ésa es la cuestión”.



El periodista que tiene un programa en Radio Mitre, escribe en Clarín y el 9 de julio concretará su sexta temporada en las noches domingueras de El Trece para enfrentar, justamente, a Giménez, no quiso revelar su sufragio pero dijo que "(Elisa) Carrio, (Graciela) Ocaña y (Margarita) Stolbizer son personas para votar”.



Consultado sobre si participaría en política partidaria, Lanata reflexionó que “tuvimos bastante que ver con los cambios que hubo y siento que soy útil haciendo lo que hago”.



A las 22.44 y pese al ingreso de Fátima Florez haciendo su lograda imitación de la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner (que también supo hacer en “PPT”), la charla se diluyó en chicanas y lugares por demás comunes.



El inicio de la segunda hora fue el momento de la esperada entrevista a Claudia Villafañe, primera esposa de Diego Maradona, a la que se sumó el mediático abogado Fernando Burlando.



Tras poco más de media hora de charla y un fugaz paso por los profusos ramos de flores -muchos de ellos enviados por supuestos artistas internacionales que pasarán por el programa este año en otra demostración de la magia de la televisión- la rubia regresó al living para recibir a los miembros del trío humorístico MiDaChi.



Miguel del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato llevaron empanadas de jamón y queso “porque recién salimos del teatro y no tuvimos tiempo de comer”, explicó Brieva.



El terceto será parte del staff de este año de “Susana Giménez” y adelantó a modo de primicia que durante el verano hará temporada en Mar del Plata.



Pasada la medianoche y a modo de cierre musical, se cruzaron sobre el amplio escenario la cantante local Tini Stoessel y el colombiano Sebastián Yatra para compartir fragmentos de las canciones “Ya no hay nada que nos pare” y “Traicionera”, temas que integran sus respectivos repertorios.



Pegado a la despedida de la primera entrega de 2017 que de acuerdo a las primeras mediciones que circulan por las redes sociales superó los 20 puntos de rating promedio, se anunció que el entretenimiento novedad será un certamen de bebés gateando. (Tèlam)