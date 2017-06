26/06/2017 - 16:02 | Política / José Torello: “Cambiemos es hoy la marca de partidos políticos más fuerte en Argentina” Herramientas: Compartir: El jefe de asesores de la Presidencia de la Nación y primer suplente en la lista de precandidatos a senadores nacionales del oficialismo por la provincia de Buenos Aires, José Torello, consideró que Cambiemos “es hoy la marca de partidos políticos más fuerte” en el país, dijo que eso hace que los candidatos no estén por encima del espacio político.

En ese contexto, consideró “muy positivo” que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner haya decidido participar de la competencia electoral.



Además, destacó que los integrantes de las nóminas del oficialismo de cara a las PASO del 13 de agosto y a las legislativas de octubre próximo “son gente simple, con trayectoria seria y sin dudas sobre su honestidad”.



“Cambiemos es hoy la marca de partidos políticos más fuerte y eso ayuda a que no sea tan importante el candidato”, dijo Torello en declaraciones formuladas esta mañana a la radio FM Late, en las que añadió que también beneficia al oficialismo el hecho de que Cambiemos está gobernando y que, “de alguna manera, cuando uno vota, también vota al que está gobernando”.



El funcionario consideró que los postulantes de Cambiemos en las nóminas con vistas a las PASO de agosto próximo y, luego, a las legislativas de octubre “representan el cambio que se impulsa con reglas claras y transparentes”.



“Si uno analiza las listas, todos los integrantes son gente simple con trayectoria seria y sin dudas sobre su honestidad”, subrayó el dirigente.



Por otro lado, entendió que “es muy positivo” que Cristina Kirchner haya decidido competir en las legislativas: “Está bueno porque en esta elección la gente va a decidir si sigue apoyando algo que no tuvo buenos resultados porque tuvo la corrupción más grande de la historia”.



A su vez, lamentó que Esteban Bullrich deba dejar el Ministerio de Educación para ser candidato a senador nacional pero destacó la necesidad de contarlo como aspirante al Senado ya que, dijo, “se trata de una elección importante donde le estamos pidiendo a la gente que nos siga acompañando”.



En la lista de precandidatos a senadores nacionales por Cambiemos de la provincia de Buenos Aires, encabezada por el ministro Esteban Bullrich y secundada por la titular del Acumar, Gladys González, Torello figura como primer suplente.

