Dietrich confirmó que el micro no estaba habilitado y aseguró que tenía documentación adulterada

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, confirmó que el colectivo que se accidentó en San Rafael, con un resultado de 15 muertos, "no tenía habilitación para hacer viajes de turismo nacional" y agregó que los primeros análisis del siniestro indican que "había un exceso de velocidad". Durante una conferencia de prensa en la ciudad de Mendoza, el ministro indicó que había "documentación adulterada en el colectivo" y eso es " parte de lo que tiene la Justicia" para investigar, al tiempo que anunció que se han decretado dos días de duelo nacional por la tragedia en el sur mendocino.



El ministro, además, señaló que el accidente ocurrió "en una ruta montañosa, en un sector donde hay que conducir con prudencia".



Dietrich hizo estas declaraciones acompañado por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, en la Casa de Gobierno mendocina, previo a la presentación que ya estaba en agenda sobre un nuevo vuelo directo que unirá Mendoza con Panamá



Consultado por la prensa local sobre la circulación de un micro sin habilitación otorgada por la Comisión Nacional de Transporte, Dietrich resaltó que "en nuestro país hay transportes que no cumplen requisitos” y venimos trabajando fuertemente para que eso no suceda".



“Este es el momento para acompañar a los familiares de las víctimas y para trabajar frente a la desgracia. Hay una agenda para ir mejorando los controles, pero lamentablemente falta mucho y estas cosas requieren tiempo", agregó.



“Todo indica que la causa de esta tragedia fue la imprudencia de un conductor”, destacó y agregó que se seguirá "trabajando todos los días para evitar que sucedan tragedias en este país”.

