26/06/2017 - 0:33 | Información General / Hay 22 heridos internados, 8 de gravedad y aún no dan lista final de víctimas fatales en Mendoza Herramientas: Compartir: El director del hospital Teodoro Schestakow de San Rafael, Abel Freidemberg informó esta noche que tras el accidente del micro con visitantes de Buenos Aires se asistieron a 31 heridos, 22 de los cuales quedaron internados, ocho de ellos de gravedad, mientras aún se trabaja en el lugar del siniestro por lo cual aún no suministraron la lista final de víctimas fatales que hasta ahora ascienden "al menos a doce", indicó la policía. Según el informe del director del Hospital, “se asistió a 31 pacientes heridos de los cuales un total de 20 quedaron internados en el hospital de San Rafael, un menor fue trasladado al hospital pediátrico Humberto Notti de la capital provincial y otro a la Policlínica Privada de San Rafael a terapia intensiva”.



“El resto, o sea otros nueve fueron revisados y no necesitaron internación por lo cual fueron derivados al albergue municipal donde esta madrugada serán revisados por un equipo médico por control y posibles síntomas tardíos que pudieran aparecer”, dijo el directivo, quien destacó “la buena predisposición de todo el equipo médico y profesional del hospital".



Asimismo, destacó el accionar de toda la red de salud de la zona sur de Mendoza y el Valle de Uco, (en la zona central de la provincia) que facilitó cinco ambulancias”.



Fuentes judiciales informaron esta noche que “ya llegaron a la morgue de San Rafael los cuerpos de las personas fallecidas”, sin dar precisiones del número final de víctimas fatales que hasta ahora ascienden a “al menos a doce”, según la última información oficial.



“El listado y el número definitivo de fallecidos se dará cuando se termine de identificar a todas las víctimas , no antes”, se informó en un comunicado donde se aseguró que “como resultado de los investigado hasta ahora no hubo otro vehículo involucrado en el vuelco”.



Mientras tanto, se aguardaba el arribo de familiares y allegados desde Buenos Aires por lo cual "se está trabajando con psicólogos del Cuerpo Médico Forense y del Cuerpo Auxiliar interdisciplinario en la contención de los familiares".