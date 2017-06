De la mano del Frente Socialista y Popular en Vicente López, Fabián Becerra y Julieta París serán candidatos a concejales

“Nuestra banca será la del vecino, abriremos las oficinas para que la gente venga a traernos sus ideas, proyectos, problemas y puntos de vista” dice el primer candidato a concejal, Fabián Becerra, oriundo de Florida Oeste y reconocido por su labor en el club UVAFO.



Con mas propuestas que críticas, el Frente Socialista y Popular -que conforman el Partido Socialista, Emancipación Sur, Unidad Popular y el Partido de los Trabajadores y el Pueblo- ha elegido a sus candidatos para las primarias del 13 de agosto. Fabían Becerra (PS), Julieta París (PS), Víctor Freire (Iniciativa VL), y Marta Maciel (Emancipación Sur) encabezan la lista de unidad para la categoría de concejales. También acompañan Silvia Pérsico, ex directora de Cultura municipal, y Silvana Aguirre (PTP). En tanto Mónica Montegutti (ATE) y Mirta Calvani (directora del colegio Ameghino), serán cabeza en la categoría de consejeros escolares.



“Nuestro propuesta es de todos, la consensuamos escuchando los reclamos de los vecinos, algunos tan antiguos que exceden al actual gobierno. Por eso convocamos a varios referentes de la cultura, la educación, el deporte, vecinalistas y del desarrollo social; para darle a este proyecto una mirada totalmente barrial, tomando como punto de partida las necesidades de nuestra ciudad, en un enfoque multidisciplinario que encuentre soluciones rápidas y objetivas a problemas cotidianos, repetidos y que gracias a la poca trascendencia en las acciones del intendente, se están volviendo crónicos” explicó la dirigente socialista y ex consejera escolar, Julieta París.



“No se puede gestionar teniendo en cuenta uno o dos temas; pero es fundamental poner énfasis en la seguridad. La educación siempre es prioridad, y hay que debatir el tema del estado de la infraestructura hídrica y sanitaria en nuestra ciudad, porque hay obras que no se hacen y la gente termina sufriendo las consecuencias” declara Fabián Becerra. Además el referente socialista y ex concejal Carlos Roberto encabeza la lista de Senadores provinciales por la primera sección electoral y María Ignacia “Nacha” Vergara lo hará como candidata a diputada nacional. “En la calidad de nuestra lista está la diferencia respecto de las demás. Votar a vecinos que saben exactamente que hacer ante las inquietudes de cada barrio es votar distinto. Y Vicente López necesita imperiosamente votar distino” finaliza Julieta París.