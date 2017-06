Las Leonas brindaron una clínica de hockey en San Fernando

El evento se realizó En la cancha de hockey profesional de césped sintético del flamante Poli N° 7 del Municipio, y contó con la participación del director técnico Agustín Corradini y varias de las jugadoras. ver video



En el Polideportivo N° 7, ubicado en Infico, que cuenta con la primera cancha profesional de hockey de la Comuna, tuvo lugar la clínica de hockey a cargo de Las Leonas, con la participación del director técnico Agustín Corradini y las jugadoras Eugenia Trinchinetti, Delfina Merino, Rocío Sánchez Moccia, Martina Cavallero y Florencia Habif.



El Diputado Provincial, Juan Andreotti, sostuvo: “Fue un evento muy lindo para todas las chicas que vienen realizando hockey en todos los polideportivos de San Fernando. Hay alrededor de 500 sanfernandinas practicando este deporte, y hoy tuvimos la visita de Las Leonas, incluyendo al DT Corradini y la jugadora Trinchinetti, que nacieron en nuestra ciudad y son un orgullo para todos”.



“Lo más importante de esta jornada es mostrar el ejemplo, porque Las Leonas triunfaron esforzándose y son un ejemplo para que las más chicas copien”, dijo.



Participaron de la actividad también el Presidente del HCD, Santiago Aparicio; el Secretario de Educación, Cultura y Contención Social, Carlos Traverso.



Agustín Corradini, flamante DT de la Selección de Hockey Femenino, señaló que “se vino a compartir un momento con todas las chicas de hockey de los Poli de San Fernando; y viendo lo espectacular que es esta cancha, comenzamos a hablar de la posibilidad de federar a las chicas, y que empiecen a competir; es un proyecto ambicioso, como todo lo que encara este Municipio, apostando a lo social”.



Por otro lado, consideró: “Me parece fantástico lo que se hizo acá y me encantaría que todos los Municipios del país lo hagan. Que no quede solo en San Fernando, porque hay que apostar en todo nuestro país al deporte. Un polideportivo así, por ejemplo, no lo tienen ni el Club de Federados. Por eso debería invertirse más en deporte en el resto del país”.



La jugadora nacida y surgida en San Fernando, Eugenia Trinchinetti, destacó que “siempre es lindo venir a ayudar, y ver cómo nos muestran tanto amor todas estas chicas que están formándose”.

Por su parte, la ‘leona' Delfina Merino, recordó: “Yo cuando era chiquita, era fanática y pedía autógrafos. Hoy me los piden a mí. Acá hay cientos de nenas y es muy lindo que crezca el hockey en todo San Fernando”, acotó.



“Me ha tocado ser fanática de Las Leonas, y hoy venimos a devolver a las chicas que están comenzando. Cada vez son más la hockistas, lo que es muy bueno. Cada vez que hay una nueva cancha en la Argentina, se amplía el semillero y surgen más jugadores, por eso bienvenido sea”, concluyó.



Juan Andreotti concluyó: “Todas las actividades deportivas que el Municipio realiza se fue incrementando año a año, y se debe a que se amplió la infraestructura. Hoy, con 7 polideportivos, en un mes vamos a inaugurar el N° 8” y ya estamos construyendo el N° 9 en el barrio Presidente Perón.



Se entregaron a todos los miembros del Seleccionado Argentino de Hockey Femenino las tradicionales velas representativas del Municipio de San Fernando. Además, las alumnas de la Escuela Municipal se sacaron fotos con Las Leonas y recibieron sus autógrafos.