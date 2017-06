1País presentó sus precandidatos para la Legislatura bonaerense

El frente 1País, que integran el GEN, el Frente Renovador y Libres del Sur, presentó la lista de candidatos que competirán en las elecciones primarias, abiertas y simultáneas (PASO) del próximo 13 de agosto para las 46 bancas de diputados y 23 de senadores que se deberán renovar en octubre en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires



En la Primera sección electoral, que componen los distritos del norte y oeste del Gran Buenos Aires, y en la que se eligen 8 senadores, participarán el actual senador y cuñado de Sergio Massa, Sebastián Galmarini; la actual senadora Micaela Ferraro; y el ex diputado bonaerense Carlos Juárez.



En la Segunda sección, que integran los municipios del norte de la provincia, y en la que se eligen 11 diputados, irán el actual diputado Lisandro Bonelli; la concejal de Zárate, Micaela Morán; el diputado Leonardo Santiago (GEN).



En la Tercera sección, que componen los distritos del sur del conurbano, y en la que se eligen 18 diputados, llevarán al actual presidente del bloque del Senado, Jorge D'Onofrio; Blanca Cantero, presidenta del Concejo Deliberante de Presidente Perón y esposa de Carlos Acuña; el presidente del Club Lanús y actual concejal de ese distrito Nicolás Russo.



En la Cuarta sección, que integran los distritos del oeste de la provincia y en la que se eligen 7 senadores, la lista estará encabezada por el ex intendente de Junín, Mario Meoni, Marianela López del GEN, y el actual jefe comunal de General Pinto, Alexis Guerrera.



En la Quinta sección, que componen los distritos del centro-este y en la que se eligen 5 senadores, 1País lleva al actual senador Juan Curuchet; Jimena, la hermana del intendente de Necochea, Facundo López; y Pilar Goldman (GEN).



En la Sexta sección, que conforman los municipios del sur y en la que se eligen 11 diputados, presentaron al actual diputado provincial Pablo Garate; Florencia Bevilaqua, hija del diputado nacional bahiense; el ex intendente de Saavedra y actual diputado provincial, Rubén Grenada (GEN); y la actual diputada provincial María Marta Corrado.



En la Séptima sección, compuesta por los distritos del suroeste y en la que se eligen 3 senadores, postularon al ex intendente de Azul, Omar Duclós.



En la Octava sección que integra La Plata como distrito único, y en la que se eligen 6 diputados, llevan al actual concejal José Arteaga; secundado por una dirigente del GEN.