Ishii va como senador provincial pero pretende pelearle la conducción del PJ a Randazzo

El intendente de José C Paz, Mario Ishii, finalmente será precandidato a senador provincial por la Primera Sección Electoral de la alianza "Lealtad y Dignidad", con la que le presentará pelea en las PASO de agosto al ex ministro de interior y Transporte, Florencio Randazzo, dentro del Frente Justicialista que integra el PJ, a través de Gastón Yáñez, que actualmente se desempeña como jefe de Gabinete en José C. Paz.

"Mario mantiene la lista y presentará candidatos para los 135 municipios de la Provincia, no se baja, sólo que decidió no ser candidato a senador nacional, sino encabezar la lista de senadores provinciales de su espacio", explicó a Télam su vocero.



Para encabezar la nómina de senadores nacionales el intendente de José C. Paz eligió a un hombre de su riñón, Yáñez, un joven abogado que actualmente se desempeña como jefe de Gabinete en la comuna paceña y que tendrá la misión de medirse frente a frente con Randazzo.



Para encabezar la lista de diputados nacionales el espacio que lidera Ishii eligió a la ex duhaldista y referente de Lomas de Zamora, Marcela Bianchi, quien ya supo desempeñarse en ese cargo.



El dato de color que por estas horas aporta el espacio es que el empresario de la carne, Alberto Samid, será el que encabece la lista de concejales con la que la alianza conformada por Ishii dirá presente en La Matanza, el terruño del presidente del PJ, Fernando Espinoza, quién hace pocas horas acaba de pedir licencia dejando el cargo partidario vacante, que era un reclamo que hacían los randazzistas.



Tanto Ishii como el resto de los dirigentes de su espacio están en estos momentos en la sede de la UOM, terminando de conformar el resto de las nóminas de precandidatos con las que esperan competir en los 135 municipios de la Provincia.



"Más allá de los cargos, lo importante para nosotros es remarcar que Mario Ishii es el conductor de este espacio, y es el quién está peleando por el liderazgo del Partido, porque más allá de las legislativas, lo que se está poniendo en juego acá es la conducción del PJ", señalaron voceros del Intendente.