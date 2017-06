El diputado nacional por la UCR Ricardo Alfonsín aseguró que rechazó el ofrecimiento de presentarse como precandidato por Cambiemos en los próximos comicios porque su partido asumió en la coalición oficialista "el rol propio de convidado de piedra", a través de una carta que publicó en su página de la red social Facebook.

"Todos repiten 'quiero que al Gobierno le vaya bien'. La frase está bien, en un ciudadano de a pie, pero es insuficiente en un dirigente de un partido que forma parte Cambiemos. Uno espera de este último algo como lo siguiente: 'yo quiero que el gobierno haga las cosas bien", señaló Alfonsín en la misiva que difundió en la red social.



Y en ese sentido, el legislador nacional remarcó: "La primera frase me parece propia de un espectador, la segunda de un protagonista responsable(...) La UCR asumió el rol propio de convidado de piedra, y dicho sea de paso, este comportamiento, pone en tela de juicio la legitimidad de ejercicio de la autoridad máxima de esa conducción".



"Si el Partido Radical en lugar de decir "yo quiero que les vaya bien" hubiera dicho "yo quiero que hagan las cosas bien", la actitud hubiera sido distinta. Hubiera exigido ser tenida en cuenta antes de que se tomen las decisiones", justificó.



Alfonsín criticó el hecho de que en Cambiemos se haya creado un mecanismo para discutir candidaturas, al sostener que las postulaciones deberían haberse resuelto en las PASO.



"Por eso pienso que mucho más útil a los ciudadanos y a mi propio partido es que me dedique a trabajar junto a los radicales que, a lo largo del país, están convencidos de que la Unión Cívica Radical no está cumpliendo con la finalidad que inspiró su nacimiento: servir a quienes sufren las consecuencias de una sociedad injusta", remarcó el diputado.



A fines de mayo, la gobernador de la provincia de Buenos Aires partidos que integran la coalición, "no estaba dispuesto" ares, María Eugenía Vidal le ofreció a Alfonsín presentarse a las PASO en las lista de Cambiemos, pero el dirigente de la UCR le aclaró que si no había una competencia interna entre los distintos presentarse a los comicios con la intención de renovar su banca.