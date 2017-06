Cambiemos definió los 35 precandiatos para diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires

El comando de campaña de Cambiemos definió esta noche a los 35 candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires que encabezará Graciela Ocaña y entre los cuales figuran dirigentes del PRO, la UCR, la Coalición Cívica-ARI y el Partido Fe, los cuatro espacios políticos fundadores de la alianza gobernante.



El oficialismo confirmó lo anticipado anoche por Télam y develó el enigma de los únicos dos lugares dentro de los primeros diez que aún no habían trascendido: en el puesto seis estará el radical Carlos Fernández, y en el séptimo Natalia Villa, designada por el presidente del PRO bonaerense, Jorge Macri.



El octavo lugar será para Javier Campos Malbrán (CC), el noveno para Juan Aicega (del macrismo alineado a Emilio Monzó), y el décimo para la dirigente de la Franja Morada y la FUA, Josefina Mendoza.



En tanto, el macrista Hernán Berisso, dirigente del PRO de La Matanza ocupará el lugar número once de la nómina de precandidatos a diputados nacionales de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires.



En el puesto doce e impulsado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, estará el actual subsecretario de Asuntos Electorales de la Nación, Ezequiel Fernández Langan, mientras que en el decimotercer lugar se encontrará Carla Piccolomini, del PRO y esposa del ministro de Modernización, Andrés Ibarra.



El partido Fe designó al ex candidato a intendente de Colón, Pablo Miguel Ansaloni para el lugar número 14 y en el 15 estará el actual concejal de Lanús por el PRO, Martín Medina.



Entre el 16 y el 35 (se renuevan la mitad de las 70 bancas de la Cámara baja correspondientes a la Provincia), estos serán los precandidatos en orden descendente: Adriana Caseres, Marcelo del Sol, Pablo Giuliano, Clara Ardura, Gastón Bruno, Guillermo Madero, Carolina Podelsker, Franco Caviglia, Adrián González, Nerina Neumann, Gerardo Areal, Gerardo Millman, Camila Ríos, Soledad Sánchez Urba,, Reina Silva, Felipe Marino, Conrado Reinke, Agustina Abadie, Luciano Bugallo y Mariano Castagnaro.



En los primeros cinco lugares, Cambiemos ayer dejó trascender que estarán Ocaña, Héctor "Toty" Flores (CC), Guillermo Montenegro (PRO), Marcela Campagnoli (CC, hermana del fiscal José María Campagnoli) y el académico radical Fabio Quetglas.



Ayer por la tarde, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, la gobernadora María Eugenia Vidal y el jefe del Gabinete bonaerense, Federico Salvai, se reunieron -esta vez en la Casa Rosada- y dirimieron que fuera Esteban Bullrich (y no Gladys González, como también se especulaba), el primer candidato de la boleta de precandidatos a senadores nacionales por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.



Desde esta mañana, en un hotel ubicado a metros de la Plaza de Mayo, Peña, Vidal y Salvai se congregaron para pulir los detalles de la documentación a presentar ante la junta electoral, y todavía por estas horas continuaba el ingreso de funcionarios para firmar los papeles reglamentarios.



A diferencia del último cierre de listas en 2015 -cuando la CC-ARI postuló diputados nacionales propios-, Cambiemos acudirá a elecciones en Buenos Aires con una lista de unidad entre los principales socios (PRO, UCR, CC-ARI y FE), en un frente electoral que componen un total de 12 fuerzas políticas.



La boleta estará encabezada por la fórmula para senadores nacionales integrada por el ministro Bullrich y González, titular de la Acumar y ex interventora del gremio SOMU.