Pino Solanas confirmó su candidatura a senador por la provincia de Buenos Aires

Fernando 'Pino' Solanas confirmó hoy que encabezará la boleta de senadores por la provincia de Buenos Aires por el frente Creo, que integran Proyecto Sur, el Partido Renovador y movimientos sociales, de cara a las PASO del 13 de agosto, al vencer esta medianoche el plazo para la presentación de listas.

"Es un momento bisagra en la historia. Hay que dar debate, me lo pidieron mis compañeros. Lo que planteamos no lo plantea ninguna otra fuerza, no podemos no estar presentes en esta disputa electoral que se realizará en la provincia de Buenos Aires", dijo Solanas en un comunicado de prensa.



En tanto, la nómina de candidatos a diputados por el frente Creo será encabezada por el titular de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, seguido del ex legislador nacional Mario Cafiero, mientras que Solanas irá acompañado en la boleta por Alejandro Aramouni, presidente de Proyecto Sur bonaerense.