23/06/2017 - 23:58 | Política / 1País postergó las definiciones, sin Tundis en la lista porteña y con la incógnita sobre Massa Herramientas: Compartir: El espacio 1País dejó para mañana las decisiones finales sobre las candidaturas en un día cargado de tensiones, en el cual se definió que Sergio Massa informará si es candidato y para qué lista luego de que lo haga la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, mientras que, en la Ciudad, se confirmó que Mirta Tundis no secundará a Matías Tombolini en la lista de diputados y volverá a jugar con la boleta bonaerense. El dato del día fue el twitt de la jefa de campaña de 1País, Graciela Camaño, quien arengó "a los ansiosos" a aguardar definiciones ya que "Massa va a esperar a que defina La Cámpora y su jefa Cristina (Fernández de Kirchner) y va a hacer lo que tenga que hacer para frenarla".



"Si Cristina va de diputada, Sergio va de diputado. Si va de senadora, Sergio va de senador. Y si Cristina no se presenta, veremos", dijeron a Télam desde 1País, y no descartaron la eventual candidatura del ex intendente de Tigre, luego de mencionar que, "sin novedades en las listas" -ya que los candidatos serán las caras visibles del espacio-, será la la decisión final de Massa la que termine de encastrar las piezas electorales.



En el caso de no presentarse, casi con seguridad Margarita Stolbizer encabezará la lista de senadores y Malena Galmarini -referente de políticas sociales de 1País y esposa de Massa- la de diputados; aunque restará saber lo que sucede en las tres reuniones que habrá mañana para cerrar las listas en ambos distritos.



Durante la tarde de hoy, en la provincia de Buenos Aires, las discusiones se centraron en el "poroteo" de candidatos del Frente Renovador, el GEN y Libres del Sur; e incluso circularon versiones de molestias relacionadas con la ubicación igualitaria de varones y mujeres en las listas, tal como es ley tras el proyecto presentado por el massismo y militado por la propia Malena Galmarini.



Si bien la decisión de Massa depende de la de Cristina, desde 1País dejaron trascender que no les preocupan dirigentes como Florencio Randazzo, quien tiene "algo muy vecinal", según dijo una fuente a Télam, chicaneando al ex ministro de Transporte y su "desdibujado" rol en estas elecciones, ya que "pasó de competir con Cristina a competir con (Mario) Ishii y (José) Ottavis".



"Ellos tratan de generar puentes con nosotros porque no pueden ni renovar consejos deliberantes", explicaron desde 1País, aunque no cerraron las puertas: "En política nunca se rompen los puentes, y también hay diálogo con otros sectores del peronismo", deslizaron.



En la Ciudad de Buenos Aires se sintió la misma tensión para armar las listas de 1País: desde las cuatro de la tarde, los principales dirigentes se encaminaban a una discusión que parecía mucho más cerrada en la mañana de hoy, aunque la discusión en provincia comenzó a hacer agua las decisiones finales, e incluso se bajaron candidatos y se especularon con nuevos.



La baja más resonante fue la de Mirta Tundis, luego de que, el miércoles, Massa confirmara que ella secundará en la lista de diputados porteños al economista Matías Tombolini.



Si bien circulan versiones sobre un enojo de la legisladora por quedar detrás del economista, desde 1País afirmaron que fue la especialista en jubilados quien decidió no mudarse del distrito por el que fue electa en 2013.



De este modo, se reabrió la negociación por el segundo lugar en las lista de diputados porteños, y comenzó a sonar fuerte la versión de que podría secundar la dirigente porteña y especialista en Seguridad Florencia Arietto, aunque no se descarta que también compita por una banca en la legislatura.



También se apunta la chance de que Sergio Abrevaya (GEN), quien parecía confirmado para encabezar la lista de legisladores, podría ir de candidato a diputado nacional, algo que "el GEN no estaría aceptando" ya que es una decisión que va a contramano del "acuerdo de Massa y Stolbizer original, que preveía la el primer lugar del GEN en la Ciudad", explicaron desde 1País.



Mientras, desde Libres del Sur sigue el impulso de ubicar a la educadora Laura Velasco primera o segunda en la lista de legisladores y Raquel Vivanco, dirigente de la ONG Mumalá, en uno de los primeros lugares en diputados.



Desde el espacio informaron a Télam que "por un pedido explícito de (Victoria) Donda, quien ha hecho pública su propuesta de privilegiar el protagonismo y representatividad de quienes hoy siguen sub-representadas", las listas "deben tener una fuerte presencia de mujeres"; ya que la lucha contra la violencia contra las mujeres "y la problemática socioeconómica tiene una alta valoración entre los porteños".