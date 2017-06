El gobierno de México le pide a Trump dejar de culparse mutuamente de todo

México refutó la afirmación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que es el segundo país más violento del mundo y pidió que ambos gobiernos dejen de culparse mutuamente de sus problemas, se informó hoy.

"Para ser efectivos, debemos dejar de culparnos el uno al otro", afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores mexicano en un comunicado.



Antes, Trump se había referido a la violencia en México en un tuit sobre el muro que quiere construir en la frontera para frenar la inmigración ilegal y el tráfico de drogas.



"México acaba de ser ubicado como el segundo país más mortífero del mundo, sólo después de Siria. El tráfico de drogas es la causa principal. ¡CONSTRUIREMOS EL MURO!", escribió el mandatario republicano, en alusión a un estudio ya refutado antes por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.



En mayo, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) de Londres publicó un informe según el cual México era, después de Siria, el país del mundo con la mayor violencia en número de muertos, atribuyendo las 23.000 muertes de 2016 a la guerra contra el narcotráfico.



La cifra, sin embargo, se refiere a todos los homicidios dolosos ocurridos en México y no sólo los derivados de la lucha contra los cárteles. Además, el número de muertos por cada 100.000 habitantes en México es más bajo que en otros países.



En respuesta a Trump, la Cancillería indicó en un comunicado que aunque tiene "un problema significativo de violencia, México no es el segundo país más violento del mundo", reseñó hoy la agencia de noticias DPA.



"Tan sólo en América Latina, países como Honduras, Venezuela, Belice, Colombia y Brasil tienen una tasa de homicidio de 90,4; 53,7; 44,7, 30,8 y 25,2, respectivamente por cada 100.000 habitantes, mientras que en México la tasa es de 16,4, muy por debajo de varios países de la región", señaló.



Además, indicó que el mercado ilícito de drogas, de las cuales Estados Unidos es el mayor consumidor, es "la causa más importante de violencia en México, y el tráfico de drogas está costando millones de vidas tanto en México como en Estados Unidos".



"El tráfico de drogas es un problema compartido que sólo terminara si se abordan sus causas de raíz: la alta demanda de drogas en Estados Unidos y la oferta desde México y otros países", indicó la Cancillería.



El tema del muro ya ha generado otras rispideces entre México y Estados Unidos desde la llegada de Trump a la Presidencia.



La insistencia del nuevo presidente norteamericano de que se lo haría pagar a México provocó que Peña Nieto cancelara una reunión que iban a sostener a finales de enero y que aún no se ha reprogramado.



Ayer, Trump dijo que pensaba construir el muro como un panel solar para que produzca energía y se autofinancie.



"De esta forma México tendrá que pagar mucho menos dinero. Tiene sentido, ¿no?", afirmó.