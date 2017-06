Colombia dijo que es imposible revertir el acuerdo de paz con las FARC

El gobierno colombiano, a través de su ministro del Interior, Guillermo Rivera, expresó que "es imposible" revertir el acuerdo de paz con las FARC, porque el proceso ya está en marcha y "los cimientos ya fueron aprobados".

El funcionario detalló que la primera fase de la implementación del pacto ya fue plasmado en varias leyes aprobadas por el Congreso, según recoge un comunicado de su despacho difundido anoche.



Al respecto, citó la Ley de Amnistía; el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición, que incluye la Justicia Especial para la Paz (JEP), así como el acto legislativo que le da estabilidad jurídica a los acuerdos.



Asimismo, Rivera mencionó la etapa de "Reincorporación Política", que provee las condiciones especiales para que se pueda conformar el partido político que surja de las FARC, refirió la agencia de noticias EFE.



La segunda fase son las iniciativas, en trámite, que corresponden a la estructura de la paz.



El partido opositor Centro Democrático, fundado por el ex presidente Álvaro Uribe, ya advirtió que si gana las elecciones presidenciales 2018 "luchará" para ajustar el proceso de paz, si bien admitió que no lo revocará.