Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social denunciaron que no se restituyeron las pensiones dadas de baja

Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social agrupados en el sindicato ATE denunciaron que aún no se restituyeron las pensiones por invalidez dadas de baja por la cartera que encabeza Carolina Stanley.

“Advertimos a la opinión pública que no se restituyeron las pensiones suspendidas”, señaló un comunicado difundido por trabajadores de la Comisión Nacional de Pensiones del Ministerio de Desarrollo Social.



Según detallaron los empleados, “no se restituyeron las pensiones en aquellos casos en que no se acreditó el porcentaje de incapacidad no reglamentaria (aquellas personas que han concurrido alguna vez al Anses, y no lograron el porcentaje de auditoría médica, para tramitar otras pensiones)”.



Además, indicaron que “no se restituyeron las pensiones a aquellas por cruces con AFIP o por (erróneamente) vuelta al trabajo”.



La la Junta Interna de Delegados de ATE Pensiones, que encabeza Walter Pignataro, señaló que en el caso del cruce de información con otras dependencias, en la mayoría de los casos se eliminó o suspendió la pensión por encontrar un auto a nombre de alguno de los integrantes del grupo familiar.



“Registramos que muchos de estos casos, en julio ya figuran de baja en el sistema. Los trámites para rehabilitación y pago se encuentran demorados en distintos sectores del organismo”, amplió el comunicado de los empleados de esa dependencia, quienes exigieron la restitución de las pensiones caídas y la agilización de los trámites demorados.



La ministra Stanley prometió la semana pasada el restablecimiento y revisión de las pensiones no contributivas que se eliminaron bajo su gestión.



Según denunciaron dirigentes de distintos partidos de la oposición, en el último año y medio, se suspendieron y eliminaron unas 173 mil pensiones por invalidez mediante el uso de un decreto del menemismo que implica un endurecimiento en las condiciones de acceso al beneficio.



Las pensiones dejaron de pagarse a estos beneficiarios de un día para el otro por tener un porcentaje de invalidez inferior al 76 por ciento, haber conseguido algún empleo -aunque fuese temporal- o contar con un mínimo ingreso o capital en el hogar, como tener un auto usado.