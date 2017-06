El sábado en San Isidro tiran la casa por la ventana con las Carreras de Las Estrellas

La 27ma. edición de las Carreras de Las Estrellas, una serie de 6 pruebas de Grupo I que son del mejor nivel hípico y que repartirá 4.000.000 de pesos en incrementos y en pozos asegurados, se realizará el sábado el el hipódromo de San Isidro.



La fiesta incluye 17 carreras en total y habrá una Feria de Productos Regionales, actividades gratuitas para los chicos y visitas guiadas a la largada de cada carrera.



Hay, además, un pozo de 500.000 pesos en la apuesta Cadena Clásica, mientras que en el Quíntuplo Clásico habrá 250.000 pesos. Una jornada espectacular para acertar -si es que se tiene suerte- y pasar un buen fín de semana.



La carrera más importante de la serie de Las Estrellas es la que lleva el nombre de la jornada, una competencia del Grupo I sobre 2.000 metros para caballos de 3 años y más edad. Tiene el premio más alto de la tarde con 1.250.000 pesos para el primero.



Crazy Icon, un pupilo del entrenador Roberto Pellegatta, es el favorito. Tiene un récord de 2 triunfos sobre 4 actuaciones y defiende los colores del stud Las Canarias. Su jockey es el cordobés Juan Carlos Noriega.



Los otros anotados son Areco Run, Santísimo, Forty One, Seattle Mat, Don Archi, Cry Me A River y Sudashi.



Otra carrera es el Gran Premio Estrellas Distaff, un Grupo I para yeguas de 3 años sobre 2.000 metros. La favorita es Hispanidad, una hija de Pure Prize del stud La Providencia que tiene un palmarés de 2 triunfos oficiales sobre 8 salidas. Su jockey es Altair Domingos y su cuidador es el brasileño Nickel Filho.



En la carrera sobre la milla -1.600 metros- hay un premio de 625.000 pesos para caballos de 3 años y más edad. Leo Ruler, un hijo de Roman Ruler, surge como un candidato de fierro. Su entrenador, Guillermo Frenkel Santillán, dijo que "Viene de ganar muy bien en Palermo y espero que ahora repita en San Isidro. Tengo confianza porque en los ensayos anduvo muy bien".



Leo Ruler le ganó el 1 de mayo a Try Twice por 3 cuerpos y ahora va por más en San Isidro. Tiene una campaña de 3 victorias oficiales sobre 5 presentaciones.



Será una reunión muy especial en San Isidro para todo aquel que se considere un burrero de ley. A las 12.15 comenzará el programa con el Premio Eragón sobre 2.000 metros para caballos de 3 años que no hayan ganado.