CAME cuestionó la "actitud de las multinacionales" y destacó el esfuerzo de las PyMES por sostener el empleo

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Fabián Tarrío, lamentó "la actitud de las empresas multinacionales que dejan en la calle a sus operarios" y la confrontó con "el esfuerzo de las pequeñas y medianas empresas por sostener el empleo", al referirse a los 600 despidos dispuestos por Pepsico al anunciar el cierre de una planta en el partido de Vicente López. "Mientras que la PyME preserva los recursos humanos, las grandes compañías prescinden de 600 operarios cuando el negocio les va mal", señaló Tarrío, en referencia al cierre de la planta PepsiCo mediante un comunicado de prensa difundido esta tarde.



Para el directivo de CAME, las pequeñas y medianas empresas "siempre hacen un esfuerzo extra por retener al personal y al emprendimiento aún en momentos de crisis". Y agregó: "Lamentamos la actitud de las empresas multinacionales que dejan en la calle a sus operarios".



"En primer lugar porque es su propia fuente de trabajo y al tener pocos empleados la cercanía con el trabajador genera un entorno familiar, además invierte mucho dinero en su capacitación y porque los altos costos y el temor a litigios hacen que esta opción sea la última", enfatizó Tarrío.



El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se refirió hoy al conflicto laboral por el cierre de la planta al afirmar que existen "algunas decisiones de las empresas" que en el Gobierno "no acompañamos".



"El proceso de producción de la planta de Vicente López está migrando hacia la planta en Mar del Plata. La compañía nos dice que va a incorporar 150 trabajadores ahí. Hay algunas decisiones de las empresas que no acompañamos, y menos en estos momentos", agregó el funcionario.



