Tigre encontró la merecida victoria en la noche del ‘Chino’ Luna

Tigre sumó esta noche su segundo triunfo consecutivo de la mano del DT Ricardo Caruso Lombardi, al vencer por 1-0 a Atlético de Rafaela, en partido en donde los flashes de las cámaras se quedaron con el goleador Carlos ‘Chino’ Luna.



Por la fecha 29 del torneo de Primera, el conjunto de Victoria se abrazó a los tres puntos, con una conquista del atacante cordobés, que ahora reúne 101 tantos con la camiseta del ‘Matador’.



Con este resultado, Tigre llegó a las 31 unidades en un semestre por demás flojo, mientras que Atlético, que descendió a la B Nacional, acumuló 37 puntos en este campeonato, aunque con un coeficiente de 1,000 en la tabla de los promedios.



El primer tiempo resultó de tono menor. En ese contexto, el equipo local asumió la iniciativa, pero le faltó precisión y paciencia en los últimos metros de la cancha, más allá de aprovechar cada incursión ofensiva por derecha del colombiano Sebastián Rincón.



Sin embargo, las escasas oportunidades de riesgo en esos 45m. iniciales llegaron a partir de remates desde corta o media distancia. A los 9m. lo perdió Lucas Menossi con un disparo desviado, mientras que a los 39m., en la más clara, un potente sablazo de Diego Sosa exigió una excelente respuesta del arquero Lucas Hoyos.



Como contrapartida, el descendido Atlético solamente inquietó con los desprendimientos por derecha del pibe Enzo Copetti, quien estuvo cerca a los 26m., con un centro rasante que superó la estirada de Javier García, pero fue restado en la raya por Echeverría.



En el segundo período, el elenco ‘crema’ se adelantó unos metros y buscó no pasar sobresaltos. Pero el conjunto visitante no fue profundo y no complicó, más allá de alguna pelota detenida.



Los ingresos de Diego ‘Cachete’ Morales y Lucas Janson le imprimieron mayor vivacidad al ataque del local, que recuperó el control del partido, cerca de los 25m.



Y sobre los 29m., Morales dio un rodeo sobre la izquierda, mandó centro al corazón del área que cabeceó Janson y entregó una atajada incompleta del arquero Hoyos.



Pero el largo rebote que otorgó el ex Newell’s le dio una pequeña revancha al homenajeado de la noche, porque el ‘Chino’ Luna (que había perdido un gol increíble a los 24m.) se llevó por delante el balón para mandarlo al fondo del arco. En posición adelantada, es cierto, pero coronando la actuación de un anotador implacable, que quedó a apenas un gol del segundo máximo artillero histórico del club, Edgardo Paruzzo, que festejó 102 en 346 partidos.



-Síntesis-



Tigre: Javier García; Erik Godoy, Mariano Echeverría, Juan Carlos Blengio y Oliver Benítez; Martín Galmarini, Lucas Menossi, Alexis Castro y Diego Sosa; Sebastián Rincón y Carlos Luna. Dt: Ricardo Caruso Lombardi.



Atlético de Rafaela: Lucas Hoyos; Oscar Carniello, Tomás Baroni, Teodoro Paredes y Lucas Blondel; Enzo Copetti, Lucas Pittinari, Emiliano Romero y Marcos Borgnino; Enzo Gaggi y Leandro Díaz. Dt: Juan Manuel LLop.



Gol en el segundo tiempo: 29m. Luna (T)



Cambios en el segundo tiempo; antes del inicio; Mauro Albertengo por Borgnino (AR); 16m. Alfredo Pussetto por Gaggi (AR); 18m. Diego Morales por Sosa y Lucas Janson por Rincón (T); 26m. Diego Meza por Pittinari (AR) y 38m. Ramón Mierez por Luna (T)



Amonestado: Paredes, E. Romero (AR) Castro, Benítez, Menossi (T)



Cancha: José Dellagiovanna.



Arbitro: Diego Abal.