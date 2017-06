21/06/2017 - 19:52 | Información General / El Ministerio de Seguridad usará el yate embargado a Ricardo Jaime en la lucha contra el crimen Herramientas: Compartir: Un yate embargado al ex secretario de Transporte del anterior gobierno, Ricardo Jaime, fue entregado por la justicia al Ministerio de Seguridad para su uso en "la lucha contra el crimen organizado".

La resolución fue dictada por el juez federal Sebastián Casanello, quien de este modo designó un depositario judicial para la embarcación "Altamar 64", secuestrada en la causa que se le sigue al ex funcionario por enriquecimiento ilícito.



Jaime se encuentra detenido y a la espera de un juicio oral en esta causa, pero ya cuenta con otra condena a seis años de prisión por la tragedia de la estación Once de febrero del 2012, así como con otros procesamientos en curso.



En su resolución, Casanello consideró que el uso de la embarcación "sería de suma utilidad" para la cartera de Seguridad porque "contará con una nave de avanzada tecnología que permitiría el desplazamiento eficiente y rápido a los diferentes escenarios de la hidrovía donde se desarrollen operaciones de seguridad en la lucha contra el crimen organizado, el delito complejo o donde se requiera la presencia del Estado Nacional".



El magistrado invocó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la normativa interna, para disponer la medida cautelar y asignarle una finalidad pública, social y reparadora y citó como antecedente la entrega de maquinaria vial a secuestrada al también procesado Lázaro Báez.



El "Altramar 64" se encontraba atracado en Uruguay, desde donde fue repatriado, y ahora está a cargo de la Prefectura Naval Argentina.



Previa a su traspaso, el magistrado dispuso una tasación de la nave a cargo del Tribunal de Tasación de la Nación ya que, en caso de ser condenado Jaime, el barco podría ser vendido para una eventual reparación civil a damnificados. Volver